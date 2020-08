(FOTO) KRAĐA PRERASLA U DIVLJAŠTVO: Na Korčuli za kombi vezali jarca i vukli ga dok nije izdahnuo!

Autor: Dnevno

Da koze slobodno šeću Korčulom, prije neki se dan činilo neslanom šalom, no ta je pošalica dobila tragičan završetak.

Koze su se, kako neslužbeno doznaje Dubrovački vjesnik na trgu našle kada ih je još uvijek nepoznati počinitelji, pod okriljem noći ukrcali u kombi te ih otuđiči od njihovog vlasnika koji ih je navodno unatoč pravilima, koja zabranjuju držanje životinja u gradu, držao upravo tamo. U znak prosvjeda, čega li, koze su iskrcali u centru.

No prilikom toga pothvata, počinitelji su se odlučili na grozan potez kojeg su snimili zaprepašteni građani. Oni su naime, jarca svezali za stražnji branik te su ga vukli čitavim putem. Životinja je od iznemoglosti preminula, a njeno tijelo počinitelji su nastavili vući za sobom.

Slučaj je prijavljen policiji, a službenici se još nisu oglasili povodom njega.

No, počinitelji bi mogli biti u ozbiljnim problemima. Naime, članak 205. Kaznenog zakona kaže da će se kaznom zatvora do jedne godine kazniti onaj tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama. S druge strane, stoji i da će onaj tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz koristoljublja, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

Nadalje, tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme,kaznit će se kaznom zatvora do šest mjeseci.

Također, članak 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zabranjuje mučenje i ubijanje životinja na javnome mjestu, a tko bez nadzora i neoprezno drži životinje koje mogu povrijediti ili ugroziti građane ili tko na javnom mjestu zlostavlja životinje ili na drugi način loše s njima postupa, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom.