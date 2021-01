EKSPLOZIJA U SLOVENIJI! Tragedija na autobusnom kolodvoru u Celju, ima ozljeđenih

Velika tragedija dogodila se u susjednoj Sloveniji. Naime, u gradu Celju došlo je do eksplozije na autobusnom kolodvoru.

Ozlijeđene su najmanje tri osobe, koje su prebačene u bolnicu. Slovenska javna televizija neslužbeno doznaje da se radi o eksploziji plina. Još nije poznato što je uzrok nesreće, no policija ne isključuje mogućnost da je riječ o eksploziji plina, piše 24ur.

Očevid je u tijeku, a policija moli sve građane da se ne zadržavaju blizu mjesta eksplozije. Očevici navode kako se u blizini mjesta eksplozije osjeti jak miris plina.

Na avtobusni postaji v Celju je prišlo do eksplozije. Trije ljudje so poškodovani in so jih odpeljali v bolnišnico. Neuradno smo izvedeli, da naj bi šlo za eksplozijo plina.

