DOZNAO SE POVOD BRUTALNOG UBOJSTVA?! Evo što se događalo između Brnade i ubijene Slavonke netom prije zvjerskog premlaćivanja

Svirepo ubojstvo koje je u nedjelju u popularnom riječkom kafiću počinio ulični pjevač Roman Brnada zgrozilo je Hrvatsku. Na posebno brutalan način oduzet je život 67-godišnje Darinke Krivec, Slavonke koja je u posljednje vrijeme živjela u Rijeci, a okrutan zločin snimile su nadzorne kamere lokala.

Pitanje koje se potom postavilo jest zašto je Brnada, koji je pobjegao s mjesta zločina, skinuo se pa gol hodao gradom, uopće nasrnuo na nesretnu ženu.

Index doznaje da je problem između pjevača i ubijene nastao kada je trebalo platiti račun za kavu. Svjedoci su ispričali kako je Brnada počeo tražiti svoj novčanik, a kako ga nije mogao pronaći u džepovima i drugdje, počeo je verbalno napadati Krivec, tvrdeći da ga je ona ukrala.

Nakon kraće prepirke Brnada je divljački nasrnuo na ženu koju je premlatio do te mjere da joj je lice u trenutku dolaska policije bilo neprepoznatljivo.

Spomenuti portal doznaje kako je novčanik na koncu pronađen na podu kafića, iako nije jasno kako je ondje završio te je li do trenutka kada se našao na tlu bio kod Brnade.

Koliko je do sada poznato, Brnada i Krivec znali su se površno. Ubijena žena u posljednje vrijeme boravila je u Rijeci, ali ni njezin brat nije znao gdje se točno nalazi, samo da je na području ovog grada. Navodno je bila podstanarka i hranila se u pučkoj kuhinji, a prijavljeno prebivalište imala je u Slavoniji.

Brnada je u srijedu prebačen u zatvorsku bolnicu u Zagrebu, nakon što je ispitan u Državnom odvjetništvu i pred istražnom sutkinjom koja mu je odredila mjesec dana istražnog zatvora.

Pjevačeva supruga violinistica Bianca Kolompar za Dnevno je poručila da njezin muž nikad nije bio agresivan.









“Ja znam da je Roman dobar čovjek, vjernik i u 13 godina braka nikada nije bio agresivan. U stanju sam šoka i ne mogu vjerovati da je on u stanju učiniti takvo što. Mi smo bili na odlasku u New York gdje sam ja trebala snimiti album i došli smo u Rijeku kako bi održala jedan koncert. Trebali smo nakon toga u Milano, pa u Ameriku. On je otišao pjevati oko 12.30 kao što je inače znao na Korzu. Što se tu dogodilo, ja stvarno ne znam”, rekla nam je još u nedjelju.