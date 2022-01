DOŠAO MU JE U KONOBU PO SAVJET! Matejev otac se sastao s herojem Dunava: ‘To mi daje nadu’

Autor: Dnevno

Neizvjesne i mučne trenutke u Beogradu već danima proživljava Nenad Periš, otac nestalog mladića Mateja, a danas se na 13. dan potrage u konobi sastao sa spasiocom Renatom Grbićem, koji je u posljednja dva dana od utapanja spasio dvije žene, a do sada ukupno 32 osobe.

“Čuo sam da se njegov telefon nalazi na Velikom ratnom ostrvu. Zato sam i došao do Renata koji ima ovo sretno ili tužno iskustvo spašavanja ljudi koji su ušli u Dunav. Ono što mi daje nadu je da ako je taj mobitel imao zadnji signal na otoku, znači da je bio na površini, jer mobitel može dati signal samo na površini vode. To mi daje nadu, iako shvaćam da je prošlo trinaest dana i da je to više teorija. Došao sam pitati kakvo iskustvo ima s ljudima koji su imali tu nesreću koja je slučajno ili namjerno pala u Savu ili Dunav”, rekao je Periš, piše Informer.

Otkrio je i kako mu je Renato pomogao shvatiti kakve su rijeke u ovo doba godine.

“Teoretski je sve moguće, u praksi, s obzirom na vrijeme koje je prošlo, sve je malo drugačije. Naravno, nada me ne napušta, ne može me napustiti, ali u nekim stvarima moram biti realan i čekati”, priznao je Periš.

Podsjetimo, Grbić se nedavno osvrnuo na slučaj nestanka Mateja Periša.

“Kad je voda plitka, doslovno lagano stojite na jednom mjestu, a kad je voda duboka i jaka kao sada, vidi se koliko brzo ta voda ide. Što se tiče ovog dečka, nažalost, ako postoje pretpostavke da je ušao u vodu, a da ga nema, teško da će sada izaći”, komentirao je ‘heroj Dunava’ za Prvu televiziju.