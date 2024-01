Djed pretučenog Vukovarca spominje novog Zavadlava: ‘Ovome se mora stati na kraj’

Autor: Dnevno.hr

Zbog huliganskog napada na šestoricu dječaka u dobi od 15 i 16 godina, jedini zasad uhićeni počinitelj završio je u istražnom zatvoru. Iz vukovarskog Općinskog državnog odvjetništva poručili su kako je sudac istrage Županijskog suda u Vukovaru odredio ovu mjeru za jednog od ukupno četiri napadača zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

“Postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni 23-godišnjak i još trojica osumnjičenika, u subotu, 6. siječnja oko 22,30 sati, kod mosta Jean-Michela Nicoliera u središtu Vukovara – s ciljem da teško tjelesno ozlijede djecu 2008. i 2009. godišta – zadali im više udaraca šakama i nogama u predjelu glave i tijela nanijevši im teške tjelesne ozljede i tjelesne ozljede”, stoji u priopćenju.

No, mala je to utjeha za roditelje i rodbinu teško pretučenih dječaka. U bolnici su završila ukupno šestorica, s frakturama lubanje, teškim potresima mozga, polomljenim rebrima i razbijenim čeljustima. Roditelji su već ranije najavili prosvjed, a sad planiraju podići kaznene prijave i pokrenuti tužbe.

Branitelji na nogama

Među djecom ima unuka vukovarskih branitelja i poginulih na Ovčari, što je izazvalo još veći revolt u gradu u kojem su se i prije znali događati sukobi navijačkih skupina, potaknuti nacionalističkim motivima. No, napad pripadnika Bad Blue Boysa na maloljetnike bio je kap koja je prelila čašu kod mnogih Vukovaraca.

“Zakleo sam se da će ovo biti zadnje nasilje u Vukovaru, neovisno o tome radilo se o hrvatskom ili srpskom djetetu. To su djeca od 15 godina, sve sami odlikaši, krasni momci. Ovome se mora stati na kraj, da se ne dogodi neki novi Zavadlav. Netko će od roditelja, djedova… uzeti zakon u svoje ruke. Mislio sam da će mi se srce raspuknuti kad sam ga vidio u bolnici”, potreseno govori za Jutarnji vukovarski branitelj Ivica Franić Srna.









Iz njegovih riječi dade se razbrati kako građani trpe teror šačice nasilnika. Boji se da bi moglo doći do eskalacije sukoba i s druge strane.

“To su učinili huligani koji ovaj grad teroriziraju već šest, sedam godina. Ovoga što je udario mog unuka već su četiri puta privodili zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda i sad će ga opet pustiti. Hoće ga pustiti meni u ruke? Onda će biti prolupali branitelj. Nadam se da će i centrala Bad Blue Boysa reagirati na ove huligane. Bolje da to naprave oni, policija i pravosuđe, nego da ljudi sami uzimaju zakon u svoje ruke. Moju je kćer nazvao neki odvjetnik, da bi se ovi nešto nagodili. Nema nagodbe, idu tužbe”, poručio je Franić.

Traumatizirane majke

Dodao je da ima informacije kako se “iz Zagreba vršio pritisak na osječku bolnicu da se ta djeca puste iz bolnice, da se ozljede ne karakteriziraju kao teške tjelesne ozljede, a jedan dečko ima frakturu lubanje, dva napuknuta rebra, jednom je otišlo u abdomen, teški potres mozga…” Majka drugog napadnutog mladića zbog svega doživljava noćne more.









“Nisam mogla normalno zaspati, a kad sam ipak zaspala, sanjala sam kako ih ovi huligani bacaju u Vuku, jer su i to spomenuli dok su ih tukli, čak su spominjali i noževe. Moj otac je dao život za ovaj grad, ali nije ga dao da bi se u ovom gradu mlatila djeca i ubijala naša mladost. Vjerujem da među BBB-ovcima ima časnih ljudi koji nikad ne bi taknuli djecu, ali ovo su najobičniji klošari, među kojima su bili i neki koji su se nedavno vratili iz zatvora u Grčkoj. Kakve su to osobe koje s 25 godina idu okolo i tuku djecu? Sad su se vratili da ovdje prave nerede, a slušali smo o njima kako su to ‘naša djeca‘. To su najobičniji huligani”, ogorčena je.

Zbog svega je prozvala političare koji su neke od nasilnika mjesecima pokušavali izvući iz grčkih zatvora. Razočarana je i tretmanom u javnosti, jer smatra da bi se sasvim drugačije reagiralo da je napad bio motiviran nacionalnom osnovom.

“Gdje su sad? Šute kao zaliveni. Da su Hrvati premlatili Srbe ili Srbi Hrvate, već bi se svi oglasili, a sad kad su Bad Blue Boysi pretukli hrvatsku djecu, nitko se ne javlja. Naša djeca se druže sa svima koji su normalni, bez obzira na nacionalnost, i tako treba biti. Malo prije me zvala njihova profesorica hrvatskog iz srednje škole, žena je pogođena, ne može vjerovati da je njih netko pretukao”, zaključila je.