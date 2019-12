Dječak se ozlijedio petardom pa mu u KBC-u amputirali prst: policija istražuje kako je došao do zabranjene pirotehnike

Autor: Dnevno

Dio kažiprsta desne ruke amputiran je 16-godišnjaku nakon eksplozije petarde u nedjelju oko ponoći u mjestu Svirče na otoku Hvaru.

Kako saznajemo iz PU splitsko-dalmatinske, maloljetnik je na cesti aktivirao pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije petardu, za sada neutvrđene kategorije. Prilikom detonacije je zadobio ozljedu u vidu djelomične amputacije prsta desne ruke.

Pružena mu je prva pomoć na HMP Jelsa nakon čega je upućen na daljnje liječenje u KBC Split.

Protiv njega slijedi podnošenje Optužnog prijedloga sukladno čl. 90. st. 4. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja jer je petarda korištena u vremenu kada je na snazi zabrana.

Nadalje, nastavlja se provođenje kriminalističkih izvida u cilju utvrđivanja nabave odnosno prodaje pirotehničkog sredstva kategorije koja je korištena u vrijeme zabrane.

Policija će i ove godine od provoditi preventivnu akciju koja je usmjerena na upotrebu pirotehničkih sredstava ‘Mir i dobro’. Provodi se od petka, 13. prosinca, do 8. siječnja, a cilj je upozoriti građane na opasnost od zlouporabe oružja, eksplozivnih i rasprskavajućih sredstava, kao i nepravilne uporabe pirotehničkih sredstava za zabavu, a koji su tijekom proteklih godina bili uzrokom ozljeđivanja građana.

– Upozoravamo građane na obvezu pravilne uporabe pirotehničkih sredstava za zabavu, kao i na zakonom propisan način prodaje pirotehničkih sredstava, a sve sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja. Posebno upozoravamo roditelje kako je nužno da, i kod uporabe pirotehničkih kategorije F1 koja se mogu prodavati tijekom cijele godine osobama starijima od 14 godina, ne dozvole da djeca istu koriste bez nadzora roditelja ili odrasle osobe, odnosno istu ne upotrebljavaju na način na koji bi mogli ugroziti svoje zdravlje i zdravlje drugih osoba – poručuju iz policije.

Ističu kako će se novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 3000 kuna kazniti zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva. Dodaju kako se pirotehnička sredstva kategorije F1 mogu prodavati u maloprodaji i u drugim prodavaonicama, te na kioscima tijekom cijele godine, osobama starijima od 14 godina, dok se pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, osim petardi i redenika iz kategorije F3 čija je prodaja građanima zabranjena, mogu se prodavati od 15. prosinca do 1. siječnja i to u maloprodaji samo u prodavaonicama oružja i streljiva ili u prodavaonicama koje imaju odobrenja za prodaju pirotehničkih sredstava, samo osobama starijim od 18 godina.