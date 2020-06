DJECA SE MONSTRUOZNO IŽIVLJAVALA! Nakon dva dana Đuru našla vezanog kablom za drvo!

Autor: Dnevno

Horor priča iz Hrvatske ponovo pokazuje kako među djecom ima puno onih koji će nedužnom biću učiniti neviđene strahote.

U grupi Zakaj volim mice tako se pojavila obavijesti da ljudi paze na svoje mačke, ne puštaju ih van, a sve zbog zastrašujuće agonije koju je proživjela vlasnica predivnog mačka.

Naime, ženi je nestao mačak, te ga je dva dana tražila oko kuće. Kada je išla lijepiti nove letke kako bi pronašla svog mačka Đuru, ugledala ga je svega 50 m od svoje kuće – omotanog kablom za drvo.

No, još veći horor doživjela je kad joj je jedan stariji gospodin kazao da ga djeca već dva dana muče.

Još od 1970-ih istraživanja su dosljedno ukazivala na dječju okrutnost prema životinjama kao na prvi znak za uzbunu kada je u pitanju mogući razvitak delinkventnog, nasilnog i zločinačkog ponašanja. Činjenica je da se u gotovo svim zločinačkim profilima može naći navod o okrutnosti prema životinjama. Albert de Salvo, bostonski davitelj optužen za ubOstvo 13 žena, strijelama je ubijao pse i mačke koje je hvatao u djetinjstvu. Krivci za pucnjavu u srednjoj školi u Columbineu, Eric Harris i Dylan Klebold, hvalili su se sakaćenjem životinja iz zabave.

Djeca koja zlostavljaju životinje su najčešče svjedoci zlostavljanja ili su ga sama doživjela.

Statistički podaci pokazuju da 30 posto djece koja su svjedoci nasilja u obitelji slično nasilje primjenjuju na svojim kućnim ljubimcima.

Iako motivi za okrutnost nad životinjama kod djece i adolescenata nisu dovoljno dobro istraženi, iz provedenih intervjua se da nagovijestiti postojanje još nekoliko pobuda vezanih za dječji razvoj:

-Znatiželja ili istraživanje (primjer: životinja je povrijeđena ili ubijena tijekom ispitivanja, najčešće od strane mlađeg djeteta ili djeteta sa poteškoćama u razvoju).

-Pritisak vršnjaka (primjer: vršnjaci ohrabruju zlostavljanje životinje ili to zahtijevaju u sklopu nekog inicijacijskog obreda).

-Radi boljeg raspoloženja (primjer: zlostavljanje životinja se koristi za ublaživanje osjećaja dosade ili depresije).

-Seksualno zadovoljstvo (primjer: zoofilija).

-Prisilno zlostavljanje (primjer: dijete je prisiljeno da zlostavlja životinje od strane mnogo snažnije osobe).

-Privrženost životinji (primjer: dijete ubije životinju kako bi spriječilo njeno zlostavljanje od strane nekog drugog).

-Fobije od životinja (koje onda uzrokuju preventivni napad na životinju od koje postoji strah).

-Identifikacija djeteta sa svojim zlostavljačem (primjer: dijete koje je žrtva može pokušati da povrati osjećaj moći tako što će životinju koja je dosta ranjivija od njega samoga učiniti žrtvom).

-Posttraumatska igra (primjer: demonstracija nasilnih događaja u kojima je žrtva bila životinja).

-Imitacija (primjer: imitiranje nasilnog disciplinovanja životinje od strane roditelja ili druge odrasle osobe).

-Samoranjavanje (primjer: dijete uz pomoć životinje nanosi povrede sopstvenom tijelu).

-Priprema za međuljudsko nasilje (primjer: vježbanje provođenja nasilja nad životinjama lutalicama ili kućnim ljubimcima prije odluke da se počini nasilno djelo nad drugim ljudima).

-Sredstvo za emotivno zlostavljanje (primjer: nanošenje ozljeda kućnom ljubimcu brata ili sestre kako bi ih se zastrašilo).

Zatvaranje kućnog ljubimca unutar uskog prostora, nasilne reakcije i istresanje na ljubimcima zbog svađe s roditeljima, uživanje u pogledu na životinjsku patnju – sve su to alaramantni znakovi koji ukazuju na potrebu za stručnom intervencijom. Ovo se prije svega odnosi na slučaj djeteta koje je doseglo kognitivnu zrelost i može razumjeti da je to što čini loše, a ipak to kontinuirano nastavlja činiti”, navodi se u radu Joni E. Johnston ‘Djeca koja su okrutna prema životinja, kada se zabrinuti’