DETALJI SMRTI KOJA JE POTRESLA HRVATSKU: Rodila sama pa otišla na posao, a tamo joj pozlilo?

Autor: Dnevno

Slučaj smrti novorođenčeta u Dubravcu kod Klenovnika šokirao je cijeli varaždinski kraj, kao i ostatak Hrvatske.

Policija je priopćenjem potvrdila kako se nemili događaj dogodio. No, nisu dali puno informacija. Otkrili su tek da u kući u kojoj je nađeno mrtvo dijete živi 28-godišnjakinja.

“Policijski službenici Policijske uprave varaždinske su po dojavi Opće bolnice Varaždin, temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu, uz prisutnost Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu, jučer, 22. veljače, pretražili kuću u Dubravcu, kojom se koristi 28-godišnjakinja”, priopćila je policija.

No, Varaždinski.hr donio je neke nove detalje o slučaju. Tako pišu da je majka dijete rodila u obiteljskoj kući, a nakon toga je otišla na posao. Tamo joj je navodno pozlilo, neslužbeno se doznaje, pa je prebačena na hitni medicinski prijem gdje je utvrđeno da je rodila.

Nakon toga policija je otkrila mrtvo novorođenče u obiteljskoj kući koje je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.

Detalj koji posebno začuđuje, saznaje se iz više izvora, jest to da je majka cijelo vrijeme skrivala trudnoću te zapravo do same tragedije nitko nije znao da je bila trudna.