CRNI USKRS: U teškoj prometnoj nesreći poginuo 19-godišnji mladić

Autor: Dnevno

Danas, dva sata iza ponoći, u mjestu Novo Selište, na petrinjskom području, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, javljaju iz PU sisačko-moslavačke.

Naime, do nesreće je došlo kada je 19-godišnjak koji je upravljao osobnim vozilom sisačkih registracija, prije stjecanja prava na upravljanje uslijed neprilagođene brzine, te dolaskom do zavoja prešao u suprotnu traku, zahvatio bankinu, sletio u kanal i udario u betonski most gdje je na mjestu preminuo.

U svezi ove prometne nesreće policija će nadležnom državnom odvjetništvu proslijediti izvješće o događaju.