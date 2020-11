ČALETA IZNIO PRVU OBRANU: ’Krenula je prema vratima kao da želi otići, a u tom trenutku se ugasilo svjetlo’

Na splitskom Županijskom sudu, pred peteročlanim sudskim vijećem na čelu sa sutkinjom Ivonom Rupić, 36-godišnji Branimir Čaleta prvi je put iznio svoju obranu u slučaju teškog ubojstva kojeg je počinio u rujnu 2013. godine u ukrajinskom gradu Dnjepropetrovsku. Tada je naime ubio svoju djevojku Gannu Kitaevu koja je bila u osmome mjesecu trudnoće.

Kako javlja Slobodna Dalmacija, Čaleta je zvučao pomalo nesuvislo, a prepričao je upoznavanje i “prerastanje ljetne avanture u ljubav”. Govorio je tako kako je ona bila oduševljena Dalmacijom, ljudima, klimom, plažama (…), a tvrdi i kako se zbog njega, nakon odlaska s ljetovanja još jednom vratila u Hrvatsku. Nakon toga, on je odlazio u Ukrajinu, a tadašnji par upoznao se i s roditeljima.

“U ožujku 2013. godine mi je preko telefona rekla da postoji jedna muška osoba s kojom je bila i da je ostala trudna s njim, ali da je prekinula vezu, da je naporan. Bio sam iznenađen… U lipnju 2013. sam na njezino traženje otišao opet u Ukrajinu i tada mi je rekla da su njezini roditelji protiv veze sa mnom, da ja nisam idealan jer nemam stalni posao, živim u malom mjestu, nisam visokoobrazovan…”, tvrdio je Čaleta.

Rekao je i kako mu je rekla da se zove Ana, a ne Ganna te da je ostala trudna s drugim muškarcem, ali da ga se boji. On je, navodno bio spreman priznati dijete i s Gannom se vratiti u Hrvatsku pa je još jednom, na njen nagovor došao u Ukrajinu.

“Tad mi je rekla, dok smo bili prvi dan u hostelu, da ne može živjeti sa mnom, da je zaboravim… Drugi dan ujutro sam izašao u grad, bila je proslava grada i upoznao sam neke naše ljude. Pili smo alkohol i probao sam neko njihovo alkoholno piće, bilo je dosta žestoko, ne znam kako se zove, ali je dosta loše utjecalo na mene. Ona me zvala oko 16 sati da je u hostelu i ne sjećam se kako sam došao tamo. Sjeli smo i počeli pričati i u jednom mi je trenutku bilo loše od pića, uhvatila me mučnina. Pokušao sam je nagovoriti da ide sa mnom u Hrvatsku, a ona je rekla da ništa od toga…”, prepričao je.

“Tad je došlo do agresivne verbalne komunikacije među nama, više njezine, počela je histerizirati da će zvati hotelsko osoblje, policiju. Kad smo se smirili, opet smo razgovarali. No, cijelo joj je vrijeme zvonio mobitel, činilo se kao da mora ići negdje, da je netko čeka. Krenula je prema vratima kao da želi otići, a u tom trenutku se ugasilo svjetlo… Jesam li ga ugasio ja, ona, netko treći, ili se meni zamračilo, ne znam… Od tada pa nadalje nemam nikakvog objašnjenja za moj čin. Naravno da me uhvatila panika, nervoza…”, dodaje pa tvrdi kako je nakon povratka u Hrvatsku, iz medija doznao što se zbilo.

“Morat ću platiti svoju cijenu i živjeti s tim cijeli život. Ispričavam se njezinim roditeljima još jednom, ali i vama i pravosudnim policajcima zbog mog pokušaja bijega. Sram me na jedan način što se sad tu nalazim. Više sam puta razmišljao o suicidu, no okrenuo sam se radu u polju i nadao sam se da ću sve to nekako zaboraviti. Ali to se ne može zaboraviti”, zaključio je.

Podsjetimo, početkom rujna, Čaleta je doveden pred sud u Splitu no uspio je pobjeći pravosudnim policajcima, navodno odbacivši lisičine. Pronađen je i priveden kasnije tog dana.

“Sve me slomilo, taj dan sam u sudnici vidio roditelje i to me slomilo, a ja sam ipak već trinaest mjeseci zatvoren i jako mi je teško tako provoditi dane u ćeliji. Nakon tog emotivnog susreta sam odlučio pobjeći. Ne, nije točno da mi policajci nisu stavili lisice na ruke, to je apsolutna izmišljotina! Oni su lisice stavili na moje ruke, a ja sam ih već u toku bijega odbacio, i to prije nego sam došao na Tursku kulu…”, tim je riječima objasnio svoje postupke tada.

Inače, Čaleta na današnjem suđenju nije želio, iako na to ima pravo, odgovarati na pitanja niti suda niti zamjenice ŽDO-a, već samo na pitanja svog branitelja.