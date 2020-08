Brat nudi 100.000 eura za informacije o bratu za kojeg vjeruje da je otet i ubijen! Otkriveni jezivi detalji!

Već 15 godina traje misterij nestanka Zorana Marevića, a obitelj vjeruje da je njihov suprug, otac, sin i brat otet i ubijen, a policija njegov nestanak još uvijek vodi kao otvoreni slučaj. Zoranov brat Goran Marević već 15 godina zajedno s obitelji nastoji doznati što mu se dogodilo.

Poznato je kako je Zoran Marević, 44-godišnji krčki poduzetnik, te večeri 28. srpnja 2005. godine parkirao motor kraj zidića na predjelu Dunat i sjeo za stol s dvojicom muškaraca. Ujutro je motor bio na istom mjestu, ali Zorana nije bilo.

Brat Goran danas nudi 100.000 eura za informaciju koja će dovesti do razrješenja nestanka njegova brata. Dosad su se uglavnom javljali bivši pripadnici policije koji su nudili informacije koje sam je već znao, te vjeruje kako su se samo htjeli domoći novca.

Navodi i kako je čuo da je policija praktički dovršila istragu, ali kako sada sve stoji na tužiteljstvu koje, koliko on ima informaciju, ne želi riskirati ulazak u postupak koji bi možda rezultirao oslobađajućom presudom. Neki pak ljudi iz policijskog sustava kažu mu kako bi negdje drugdje s tim dokazima koje su prikupili neko drugo županijsko tužiteljstvo pokrenulo postupak, kazao je Marević za Jutarnji.

Jezivi detalji

Policija je vjerovala kako je Zoran otet i ubijen iste večeri, a kako je njegovo tijelo bačeno u neku jamu na Krku oko predjela Dunat, pa su ga tražili i speleolozi, specijalci, HGSS, policijski helikopter, a pregledavane su i nadzorne kamere na krčkom mostu i provjeravana vozila.

U cijelu priču o njegovu nestanku uplele su se i jezive poruke koje su stizale njegovu prijatelju koje je potpisivao izvjesni Arkanovac, u kojem je najavljivao i nove žrtve, osvete motivirane ratom, spominjao krčki predio Dunat na kojem je zadnji put viđen Marević, rođen 13. svibnja 1961. godine i za kojeg na stranici nestalih piše da je prepoznatljiv po tetovaži na desnoj nadlaktici “Indijanac i orao”.

Dan nakon Zoranova nestanka 29. srpnja 2005., njegov mobitel je i dalje zvonio, a netko je njegovom Diners karticom na bankomatu Erste banke u Kraljevici podigao 2000 kuna. Ustanovilo se da je to bio Renato Akvić zvani Joe, koji je poznavao Zorana i kojem je Zoran bio posudio 1100 eura. Njega je policija privela, ali on je porekao da ima bilo kakve veze sa Zoranovim nestankom. Priznao je da je zlorabio njegove kartice, uzeo torbicu s osobnom iskaznicom, vozačkom, karticama, 300 kuna, 30 eura i mobitel. Rekao je da ju je nakon toga bacio negdje na riječkom području. No, Joe je, čim je izišao iz policijske postaje, poslao svom mlađem bratiću SMS poruku: “Cigo, sve je u redu!”.

Renata Akvića i njegova bratića s Marevićem je uz prijateljstvo povezivao i dužničko-vjerovnički odnos. Akvićev bratić dugovao je Mareviću mnogo veći iznos – 122.640 eura. Dug je dospijevao na naplatu 2. kolovoza 2005. godine. Bratići su u razmaku od 10 mjeseci za to osuđeni u Krku na po godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine.