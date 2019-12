Bračanka zatajila majčinu smrt iz čistog koristoljublja! Prijeti joj osam godina zatvora!

Autor: dnevno.hr

Splitsko Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv 62-godišnjakinje iz Supetra s otoka Brača i to zbog prijevare za što joj, s obzirom na to da se tereti da je prouzročila znatnu materijalnu štetu, prijeti kazna od jedne do osam godina zatvora.

U istrazi je utvrđeno da je žena od 1. siječnja 2010. godine do rujna 2016. godine upotrebljavala bankovnu karticu pokojne majke i s njezinog računa, za čije je raspolaganje bila opunomoćena, obavljala transakcije i raspolagala novcem.

Tereti ju se da, kako bi ostvarila obiteljsku invalidninu, svjesno nije Odsjeku za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata prijavila da joj je majka umrla 16. prosinca 2009. godine.

Kako oni za to nisu znali, tako je država na račun pokojne majke svaki mjesec uplaćivala nešto više od 1900 kuna invalidnine što je njezina kći podizala i koristila se tim novcem.

Utvrđeno je da je u nepunih sedam godina ukupno od države uzela nepripadajućih gotovo 155 tisuća kuna čime je oštetila državni proračun, prenosi Slobodna Dalmacija.