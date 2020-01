‘BOLJE DA NE ZNATE SA ČIME SE SUSREĆEMO!’ Splitski policajac za Dnevno otvorio dušu: Katastrofa tek stiže

Mirno subotnje posljepodne u Splitu, prekinuli su pucnjevi Filipa Zavadlava, koji je život oduzeo trojici muškaraca, navodnih dilera kojima je njegov brat dugovao poveću svotu novca. Filip nije mogao izdržati taj pritisak i prijetnje koje je dobivao, a cijela situacija dovela je do krvoprolića koje je uznemirilo ne samo Split, već i cijelu državu, u kojoj među djelom javnosti Filip ima status heroja budući da se s nepravdom i zakržljalim sustavom izborio, onako kako je znao i umio.

I dok stručnjaci upozoravaju da pravdu ne treba uzimati u svoje ruke, dok političari i policijski službenici iznose detalje ovog nemilog događaja, postavlja se pitanje je li Split, pa i Dalmacija prestala biti sigurna i stabilna, jer ovaj obračun tek je jedan u nizu onih kojima je nacija svjedočila u posljednje vrijeme.

Naime, nedavno je metkom u glavu ne cesti u okolici Omiša likvidiran 38-godišnjka u čijem je društvu bila i djevojka, dok je nepoznati vozač motocikla ispaljivao dva metke u njegovu glavu i vrat, nakon čega se bacio u bijeg. Nesretni muškarac nije preživio, a ubojičin motor pronađen je u Šestanovcu, nedaleko od granice s BiH. U istom tom periodu u jednom splitskom kafiću, u večernjim se satima odvio krvavi sukob u kojem je Ivan Giljanović propucao Marka Bekavca, s kojim se prethodno posvađao. Ovaj dvojac splitskoj je policiji dobro poznat, a sami Bekavac odležao je devet hodina u zatvoru i jedno vrijeme u komuni. Bekavac je u zatvoru ležao zbog ubojstva 21-godišnjeg Marka Jurića u studenom 2008.godine, u ugostiteljskom objektu na Bačvicama.

Giljanović je pak ranije u dva navrata osuđivan zbog iznude. No, kako tvrdi naš sugovornik, visoko rangirani policijski službenik iz splitske policije, ovo su samo slučajevi koji su najglasnije odjeknuli.

”Premalo policije, previše kriminalaca i kriminala. Osobito ljeti. Bolje da ne znate čemu svjedočimo, tu ima toliko kriminala da mi to ne možemo niti sažeti, od prostitucije, do droge, reketarenja, ljeti se dodatno probudi i prostitucija, tu se vodi i sitni i krupni mafijaški obračuni, a mi smo zapravo nemoćni, premalo nas je, malo smo plaćeni, policajcima naprosto nije lako nositi se sa svime. Ovo što ste vidjeli i viđate je tek početak, situacija će po mojoj procjeni eskalirati. Split je grad pun droge, mladi ljudi su frustrirani, nezadovoljni, pucaju po šavovima, i to dovodi do ovakvih scena kao što je ova s Filipom. Svi govore o prevenciji, ali se njome nitko ne bavi. I sad kad je ovaj dečko počinio krvoproliće opet svi pozivaju i prozivaju policiju, ma kakvu policiju, pa što im mi možemo? Pa ne određujemo mi tko će u zatvor, problem je u pravosuđu, a ne u nama. I nama se ti ljudi smiju u lice, znaju da im ništa ne možemo, da su nam ruke vezane, kao što uostalom i jesu, mi ih pokupimo s ceste, onda oni izađu pred suca, i većina ih je vrlo brzo vani”, zaključuje ogorčeno naš sugovornik u strahu za budućnost svojih sugrađana.