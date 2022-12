BIZARAN INCIDENT U BJELOVARU! Muškarac se mrtav pijan svađao s kantama za smeće, uhićen na licu mjesta

Autor: I.G.

Bizaran incident dogodio se u Bjelovaru. Mortus pijani muškarac uhićen je nakon što se kasno navečer posvađao s kantama za smeće u središnjem gradskom parku.

Kako je u petak otkrila bjelovarska policija, 32-godišnjak je napuhao čak 3,26 promila alkohola.

Ovo neobično remećenje javnog reda i mira, i to prema gradskoj imovini, zabilježeno je u četvrtak oko 23 sata u Bjelovaru, u gradskom parku na Trgu Eugena Kvaternika. Policija navodi kako je javni red i mir narušavao pijani muškarac koji je vikao i galamio po parku.





Tada je rukama i nogama udarao po drvenim kućicama i koševima za smeće. Zbog čega je to činio, zna samo on i nitko drugi. A možda danas ni on, nakon što se do kraja otrijeznio.

“On je priveden u službene prostorije policije, a protiv njega slijedi optužni prijedlog”, potvrdili su iz Policijske uprave u Bjelovaru.