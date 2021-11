‘BIO JE BOLESTAN’ Detalji krvoprolića u Zagorju, mještani su šokirani zločinom: ‘Nisu imali novačnih problema’

Mjestašce Slatina Svedruška nedaleko od Krapine potresena je ubojstvom majke i samoubojstvom sina čija su beživotna tijela u petak ujuto pronađena u obiteljskoj kući, u kojoj su živjeli nakon smrti oca.

Oružje kojim se počinio zločin, doznaje Jutarnji, ostalo je od njegova pokojnog oca kao uspomena iz lovačkih dana.

No, mještanima nije bilo ni na kraju pameti da će muškarac posegnuti za oružjem. Tvrde kako su majka i sin bili vrijedni i radišni, dobri ljudi.

“Nisu imali novčanih problema barem koliko je nama poznato. No on je bio bolestan. Borio se sa visokim šećerom, dijabetes ga je doveo do ruba, noću si je znao raditi jesti pa se mučio i s pretilošću, a nedavno mu je i amputiran prst. Njegova se majka jako bojala za njegovo zdravlje, ali nikome nije jasno zašto je ovo učinio”, rekao je poznanik obitelji.

Kucali im na vrata

Susjed je dodao kako je prije dva dana čuo pucanje, no nije ni posumnjao da se radi o ubojstvu. Prodavač iz lokalne trgovine pomislio je da se nešto dogodilo jer ni majka ni sin nisu navraćali nekoliko dana, a jedan od susjeda potom je i pokuco obitelji na vrata, no nitko se nije odazvao.