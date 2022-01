BEOGRADSKI DETEKTIV SPOMINJE MISTERIOZNI KLJUČ! Matejevo društvo, krije veliku tajnu? I taksist je napravio jednu kobnu grešku

Autor: Iva Međugorac

Otkako je u Beogradu u noći između 30. i 31.prosinca nestao 27-godišnji Splićanin Matej Periš, po društvenim mrežama, ali i po brojnim medijima pojavljuju se razne što provjerene, što neprovjerene informacije o njegovom misterioznom nestanku. Jedan od posljednjih misterija koji je danima kružio društvenim mrežama je snimak s nadzornih kamera koje su te kobne noći snimile nestalog Mateja kako se stepenicama spušta prema Savi, dok se u drugom dijelu navodno vidi još jedna osoba koja ide prema rijeci. Prema toj teoriji na snimci nadzornih kamera vidljivo je kako se netko istovremeno kad i Matej, s desne strane spušta niz ponton koji vodi prema Savi. Do sada nije poznato tko je u pitanje i je li policija uopće nekoga identificirala.

Na posljednjoj konferenciji za tisak srpska policija jasno je dala do znanja kako se za sada nitko na krivičan način ne dovodi u vezu s Matejevim nestankom, no to obraćanje srpske policije javnosti teorije nije zaustavilo pa se tako ovih dana na stranici Nestali Matej Periš otvorenoj na društvenim mrežama ponovno pojavila snimka dolaska do Save uz dodatak o najvećem detalju koji je svima promakao. Slijedom toga tvrdilo se kako u devetoj sekundi snimke nepoznata osoba govori ‘Sad ustani’. Nakon tih teorija oglasio se menadžer restorana Savanova te naglasio kako njihove nadzorne kamere koje su postavljene izvan lokala nemaju zvuk, odnosno ne snimaju zvuk pa je stoga najvjerojatnije netko snimajući monitor na kojem se prikazivao snimak uhvatio zvuk iz okoline osobe koja je mobitelom snimala monitor.

Za srpske se medije među posljednjima analizirajući slučaj Periš oglasio i privatni detektiv Braca Zdravković rekavši kako ne može sa sigurnošću tvrditi da su Matej i njegovo društvo konzumirali narkotike u noći kada je mladić nestao.

Nije imao ključ

”Nemoguće je da je od njih samo Matej Periš koristio narkotike, a ostali piju limunadu. Konzumirali su isto piće i isto su se provodili. Ako nije tako onda to veliko društvance krije neku veliku tajnu. Onda su mu nešto stavili u piće, ako je samo on bio drogiran. A zašto bi to uradili njegovi prijatelji iz djetinjstva? Ta mogućnost se odbacuje”, analizirao je Zdravković te dodao kako postoji mogućnost da je Matej odlučio napustiti klub i zbog želje za bočljim provodom koji bi bio tajna za sve druge osim za njega.

”To je možda zato jer se bojao da bi netko od društva prenio njegovu tajnu njegovoj djevojci u Splitu i možda bi zbog toga njihova veza pukla. Možda mu je neka djevojka dala prijedlog da odu negdje da se provedu, a taj dobar provod zna biti uz konzumaciju raznih narkotika. Jedna od pretpostavki je da mu je neka djevojka rekla evo ti adresa i u toliko, i toliko sati ćeš biti u ovom hotelu. Najvjerojatnije je društvu rekao da ide samo do toaleta, jaknu ostavlja da ne bi bio sumnjiv”, kazao je Zdravković na kanalu Agamemnom production na You Tubeu te dodao kako i to može biti povod za Matejev naprasan izlazak iz kluba, pa i povod za zaustavljanje taksija. ‘

‘Da sam taksist i da me je netko tako zaustavio pobjegao bih glavom bez obzira, s tim što bih ja obavijestio svoju centralu da me zaustavio mladić u majici koji je bio sumnjiv, to bih uradio da centrala obavijesti Interventnu policiju, i to je jedino što zamjeram taksistu jer je vidio da se radi o nečemu čudnom”, objasnio je detektiv. Zdravković je ujedno odbacio teze o tome da je Matej možda u nekom trenutku nakon izlaska iz Gotika otišao u iznajmljeni apartman.

”Gazda je imao samo jedan ključ, Matej nije imao ključ kod sebe tako da nije mogao otići u taj stan. To što njegovo društvo šuti znači samo da im je naređeno iz policije da zbog istrage ništa ne govore, ili da šute da se ne bi otkrilo da su konzumirali neku supstancu”, zaključio je Zdravković.

Da će i hrvatska policija ispitati prijatelje nestalog Mateja na konferenciji za tisak hrvatske policije najavio je Antonio Gerovac pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave kriminalističke policije. Bez službene potvrde po nekim medijima i o tome su se pojavile različite teorije pa se slijedom toga tvrdilo kako je specijalni tim Uprave policije Hrvatske u suradnji s kolegama iz PU Splitsko-dalmatinske započeo ispitivanje Matejevih prijatelja, ali i da su oni dali oprečne izjave, što je također ostalo na razini teorije.









Kruže razne glasine

Srpska policija svakodnevno se susreće s pozivima i dojavama o Matejevom nestanku, a kako pišu ondašnji mediji oni na svaku od tih dojava reagiraju ozbiljno te je ujedno i provjeravaju pa je tako nedavno kao lažna dojava utvrđena ona o ‘lešu mlađeg muškarca’ na Belim stenama. Pisalo se u prvim danima potrage za Matejem i o navodnom bračnom paru iz Rume koji je prijavio da su na terotoriju toga grada vidjeli mladića koji odgovara opisu nestalog Splićanina, i koji govori dalmatinskim naglaskom, ali je međuvremenu nakon policijske provjere i ta dojava odbačena. Prvotno se također tvrdilo kako je Mateja netko oteo i drži ga u podrumu, spekuliralo se da je možda žrtva migranata i da ga je netko sklonio negdje, no inspektori ni u tim teorijama nisu našli ništa vjerodostojno.

Pisalo se zatim po društvenim mrežama i o raskalašenim Matejevim prijateljima i njihovom ponašanju nakon nestanka, ali je sve to demantirao Matejev otac Nenad Periš koji je odbacio spekulacije o tome da bi oni mogli biti umiješani u njegov nestanak potvrdivši i kako im je taj događaj iznimno teško pao budući da se poznaju od djetinjstva. Otkako se u medijima pojavila glasina o misterioznoj prijateljici koju je Matej posljednju kontaktirao prije nestanka, prijatelji su pali u drugi plan dok se o njoj po javnom prostoru razvuklo bezbroj teorija. Govorilo se ovih dana kako je Matejevoj prijateljici zabranjen izlazak iz Srbije i da joj je oduzeta putovnica, no ta priča uspostavila se kao netočna. “Ona je jutros bila na razgovoru u policiji, to vam mogu potvrditi. Ali nema govora o tome kako joj je oduzeta putovnica. Trebala bi iz Beograda za Split krenuti večeras ili sutra jer trenutno ima nekih problema s autom. Cijelo sam vrijeme s njom u kontaktu. Savjetovao sam joj da podnese tužbu protiv svih medija koji pišu da joj je oduzeta putovnica“, rekao je otac djevojke za Slobodnu Dalmaciju i osvrnuo se na večer u kojoj je Matej nestao.

“Moja kći ni u jednom trenutku nije bila s tim mladićem ni u kakvom kontaktu. Poslao joj je tu večer poruku na Instagram u kojoj je napisao ‘Di si!’. Ali ona s njim nije uspostavila komunikaciju”, kazao je otac Matejeve prijateljice.

Nedavno je na srpskim tabloidima osvanula eksplicitna snimka kojom se nastojalo aludirati da se Matej u Beogradu provodio s dvjema suspektnim djevojkama, u samo nekoliko dana saznalo se da na snimci koja je preplavila regiju nije nestali vaterpolist, nego poznata srpska reality zvijezda Rade Lazić, koji je i sam potvrdio da je on protagonist tog videouratka. Puno se teorija razvilo i o videu u kojem je vidljivo kako netko, ili nešto pliva u Savi. Jedno se vrijeme tvrdilo kako ta snimka nema veze s Matejevim nestankom, no nedugo potom iz policije je potvrđeno kako postoji mogućnost da to doista jest Matej. Jednako tako, puno pažnje izazvala je snimka na kojoj mladić i djevojka trče beogradskim ulicama gotovo istovremeno kad i nestali mladić nije Matej, kako se to prije pretpostavljalo, nego je navodno riječ o slučajnosti. Kako je moguće da u sitnim noćnim satima dva mladića iste građe i praktički podjednako odjevena trče istom rutom, dosad nije odgovoreno. Odgovoreno je zato da Matejevi prijatelji nestanak nisu prijavili 16 sati nakon njegova nestanka, već su to učinili u jutarnjim satima, nakon čega im je srpska policija sugerirala da provjere beogradske bolnice. Kada su po bolnicama uvidjeli da Mateja nema, vratili su se u policiju te onda i službeno prijavili njegov nestanak.









Kada je o prijateljima riječ, konfuziju izaziva i to što su oni prvotno tvrdili kako je Matej u noći nestanka na sebi imao crne tenisice, no na snimkama na kojima je njegov otac prepoznao svojeg sina vidljive su bijele tenisice. Teorije još nisu posve splasnule ni oko jedne od prvih snimaka na kojoj se Matejev prijatelj obraća njegovom ocu u trenutku dok snima prostor oko kluba Gotik. Na toj snimci prijatelj spominje dvije tučnjave, podrume, ali i to da Matej nije mali da bi tek tako mogao nestati. Detalji iz tog videa još su uvijek misterij jer se na njega ni srpska, ni hrvatska policija javno nisu previše referirali. Ono što policiji u Srbiji zamjera hrvatski kriminalist Željko Cvrtila jesu aktivnosti usmjerene prema klubu Gotik, oko kojeg su se također razvile razne teorije.

U klubu nije bilo incidenata

Da u klubu nije bilo nikakvih incidenata, u prvim danima nakon mladićeva nestanka potvrdio je neimenovani menadžer kluba objašnjavajući kako su mladići te noći konzumirali velike količine alkohola. “Društvo u kojem je bio naručivalo je u klubu i vino i viski, a Matej je prije izlaska iz kluba bio vidno pijan, teturao je i polijevao se alkoholom iz boce koja je bila za stolom pa je zbog toga dobio opomenu osiguranja”, bila je jedna od teza koje su od neimenovanih svjedoka kružile beogradskim tabloidima. S vremenom se saznalo da je u klubu incidenata ipak bilo te da je interveniralo osiguranje koje je neke mladiće iz kluba čak i iznosilo. Što se doista u tom prostoru događalo, teško se može saznati jer videonadzora u Gotiku iz nekog razloga nema, ali zato postoje izjave menadžerice, koja je također demantirala incidente, zaplićući se pritom u mrežu suspektnih teza. Zapleli su se po svemu sudeći mediji u Srbiji i sami u razne teorije pa se Mateja počelo spominjati u kontekstu droga, tvrdilo se kako je društvo sa sobom iz Splita donijelo razne opijate koje su cijelim putem konzumirali, no ako su momci u Srbiju uistinu unijeli opijate, postavlja se pitanje zašto su ih nakon samo nekoliko dana pustili da se vrate svojim kućama.

Stječe se dojam da se Mateja time nastoji prikazati u negativnom svjetlu, dok s druge strane njegov otac osporava te teze, a oni koji Mateja poznaju opisuju ga kao bivšeg vaterpolista, diplomiranog ekonomista i radišnog mladića koji ljeti u svojoj Dalmaciji radi kao skiper. Nikada prije Matej nije bio sklon nikakvim ekstremnim postupanjima, a prema riječima njegovih znanaca, nije bio incidentan, nego upravo suprotno, povučen i osviješten mladić.

Kao što nije poznato što se točno događalo u klubu oko kojeg se i danas raspliću razne teorije pošto ime vlasnika nije poznato, no poznato je da se razvila teza kako se taj klub povezuje s ljudima bliskim Veljku Belivuku poznatom kao Velja Nevolja. Tu je tezu također demantirao neimenovani menadžer.

Iz nekog se razloga nastoji stvoriti dojam da je Matej žrtva konzumacije droge zbog koje je poslije jurio beogradskim ulicama, a onda moguće i pokušao zaplivati rijekom u kojoj se utopio. Rezerve prema toj priči neizravno je pokazao i Plenković, ograđujući se od izjava srpskog ministra Vulina, koji je prije nego što su sve okolnosti ispitane, ustvrdio kako Matejev nestanak nema veze s nasiljem. Kako on to može znati bez pronalaska mladića ili tijela, još je jedna u nizu nepoznanica, ali i još jedna teorija u ovom misterioznom slučaju,koji je uz ostalo rezultirao brojnim izjavama nepoznatih svjedoka.

“Ljudi moji, Joke Kerum, Vincenco Sopta i ostala kompanija, to su mu prijatelji, djeca lovatora i dobro poznatih mafioza”, jedna je od konstrukcija koje su procirkulirale beogradskim tiskom u kojem se tvrdilo da su Matejevi prijatelji prije nego što su prijavili njegov nestanak pokušavali rezervirati prostor u nekom od klubova u kojem su kanili dalje partijati dočekujući Novu godinu. Ni za tu tezu nema potvrde, štoviše, sam je Kerum demantirao napise o tome da je njegov sin uopće bio u Beogradu. Nije neobično da se oko ovakvih događaja pletu razne teorije, koje same po sebi od ionako misteriozne situacije stvaraju još misteriozniji događaj, dobro je da se takve teze provjeravaju i rasčlanjuju, no u svakom slučaju najvažnije od svega je da se Matej pronađe i da se time završi agonija kroz koju prolazi njegova obitelj.