BARIŠIĆ UTOPIO SANADERA I HDZ ‘Sve što sam radio bilo je po nalogu predsjednika stranke, sve je bilo uigrano’

Bivši šef Carinske uprave Mladen Barišić, optužen u aferi Fimi media da je sudjelovao u izvlačenju nešto više od 70 milijuna kuna iz javnih tvrtki za financiranje crnih fondova HDZ-a, počeo je danas iznositi svoju obranu.

Barišić je ostao kod svega što je rekao ranije tijekom istrage i na prvom suđenju, što znači da je potvrdio da se novac preko Fimi medije izvlačio za potrebe HDZ-a.

“Sve što sam kao rizničar radio bilo je po nalogu i uz suglasnost predsjednika stranke. On je bio autoritativan, a ja sam radio sve kako mi je bilo nadređeno. Sanader, osim što je bio predsjednik HDZ-a, bio je i predsjednik Vlade. Vjerovao sam da radimo korisno za stranku i zato sam to bespogovorno izvršavao”, rekao je Barišić.

Opisuje koliko su bili bliski

Barišić je opisao koliko je blizak bio sa Sanaderom. Rekao je kako su zajedno vladinim avionom letjeli na utakmice, i kako su zajedno bili na službenim večerama sa stranim dužnosnicima.

“Najdraže mi je bilo kad je Sanader bio subotom u inozemstvu jer sam ja tada imao mir”. Barišić se prisjetio kako je sa Sanaderom išao na tržnicu kupiti šparoge. Opisao je i kako je Sanader jednom pred Lukom Bebićem, Ivanom Jarnjakom i Jadrankom Kosor rekao: “Barišić je moj specijalac, on je moja desna ruka”.

‘Sve je bilo uigrano’

Barišić je potvrdio kako je iznenađen što ga neki ljudi iz HDZ-a koji su dobivali ekstra novac, poput žena koje su dobivale naknadu za odjeću, sada terete.”Sve što sam radio bilo je u dobroj vjeri. Sve što mi se stavlja na teret optužnicom bilo je uigrano. Nije se puno pitalo. Znalo se tko što radi”, kazao je Barišić.

Odgovarajući na pitanja svog odvjetnika Tomislava Grahovca o tome jesu li poslovi koje je Fimi media naplatila od javnih poduzeća obavljeni, Barišić je podsjetio kako su svi direktori tih firmi potvrdili da je sve obavljeno i da su im ti poslovi donijeli čak napredak u poslovanju.

Odgovara samo na pitanja svog odvjetnika

Na prvom suđenju protiv bivšeg premijera Ive Sanadera i suoptuženih u ovom slučaju, među kojima je i sama stranka HDZ, Barišić je bio priznao krivnju za izvlačenje novca iz javnih tvrtki preko marketinške agencije Fimi medija. Javna poduzeća, po Sanaderovom nalogu i u Barišićevoj organizaciji, plaćala su Nevenki Jurak, šefici Fimi medije, koja je u međuvremenu preminula, napuhane račune za obavljene poslove, ali je, kako tvrdi u optužnici USKOK, bilo i plaćanja nepostojećih usluga. I Nevenka Jurak na prvom suđenju za aferu Fimi medija priznala je krivnju.

No, Barišić je na početku ponovljenog procesa, nakon što je Vrhovni sud RH srušio prvu presudu, izjavio da se ne osjeća kriv. U prvom postupku iznio je samo priznanje, no nije želio odgovarati ni na čija pitanja. To je, inače, bio i argument za rušenje presude, jer Barišićev iskaz nije prihvaćen kao zakonit dokaz protiv Ive Sanadera. Sada pak, Mladen Barišić pristaje odgovarati samo na pitanja svog odvjetnika, piše Telegram.

