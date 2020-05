ANA KARAMARKO ŽRTVA ‘IGRI PRIJESTOLJA’? Odvjetnik za Dnevno otkrio zanimljive detalje: Zašto je njezino ime prvo dospjelo u javnost?

Danas u ranim jutarnjim satima istražitelji PNUSKOK-a počeli su pretraživati poslovne prostore tvrtke Drimia, supruge bivšeg čelnika HDZ-a Tomislava Karamarka, Ane Karamarko.

U istrazi kodnog naziva ‘FLAJŠ’ obuhvaćeno je 38 osoba i 9 trgovačkih društava. Stavlja im se na teret da su od 2011. do 2017. oštetili državu na ime neplaćenih poreza od 11 milijuna kuna i uzeli nepripadnu imovinsku korist od 20 milijuna kuna. U slučaju Ane Karamarko, sporna je jedna faktura u iznosu od 400 tisuća kuna. Ana Karamarko danas je privedena te je ispitana, a njezin odvjetnik Ivo Farčić za naš je portal prokomentirao slučaj.

“Ovo je postupak koji izgleda kao kružne prevare, a u kojem se našla i moja klijentica. Za sada još ne znam koliko je to osnovano”, kazao nam je Farčić.

Slučaj se danas nakon istraživanja PNUSKOK-a pretvorio u pravi kazneni postupak, a osumnjičeni su privedeni na saslušanje. Ana Karamarko i dalje se nalazi u prostorijama gdje je ispitana, a prilikom čega je kazala da se ne osjeća krivom. Hoće li ili neće prenoćiti pritvorena, još se ne zna, no moguće je, pošto se radi o velikom predmetu.

“Moguće je da će prenoćiti, to se ne može isključiti. To nije nečija odluka, već se radi o tome da još nisu svi saslušani, pošto se radi o velikom broju osumnjičenih. Tek kada svi budu saslušani, tužilac će procijeniti tko ide u istražni zatvor, a tko će biti pušten kući”, rekao nam je Farčić.

Osim što je slučaj sam po sebi intrigantan jer se radi o ženi bivšeg predsjednika HDZ-a, zanimljiv je i zbog tajminga u kojem je on isplivao u javnost.

“Što se tiče pravnog dijela, to ćemo vidjeti koliko je osnovan. No što se tiče samog tajminga, on je jako upitan. Postoji osnovana sumnja da bi sve to moglo biti zbog svojevrsne igre prijestolja“, kazao nam je Farčić. “Moja klijentica je 21. po redu osumnjičena u postupku, a do pred dva sata nije se znalo niti jedno ime osim njezinog“, pojašnjava Farčić svoje sumnje da se ovdje radi i o svojevrsnim političkim podmetanjima.

Inače, osim Ane Karamarko, u operaciji ‘Flajš’ uhićen je i upravitelj Dimnjačarske obrtničke zadruge Grada Zagreba, Nenad Zrinski. Kako doznaje Jutarnji, njemu se na teret stavlja da je 2018. i 2019. iz svojega obrta Ferenc vršio fiktivna plaćanja pritom oštetivši državu za 432.000 kuna poreza, a fakture su između ostaloga glasile upravo na dimnjačarske usluge.