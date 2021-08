‘A TI SI DRO*F*LJA’ Pijana Ivana (39) vrijeđala bivšeg, ozlijedila nogu pa urlala na policajce: ‘ISTI STE KAO ONAJ MOJ DOMA, FUJ’

Autor: L.B.

Nakon što je izvrijeđala bivšeg supruga, Ivana (39) je uhićena, no tu se nije zaustavila, već je izvrijeđala i policajce koji su je priveli. Noćna drama počela je na ulici, a nastavila se u policijskoj postaji.

Prema presudi kojom je Ivana proglašena krivom i osuđena, sve se dogodilo 22. lipnja ove godine oko 21.45 sati u Virovitici, piše Danica.

“Ivana je pod vidnim utjecajem alkohola odbila alkotest (zadah na alkohol, nerazgovijetan govor i sl.), u nazočnosti zajedničke malodobne djece, sina (8) i kćeri (4), izrevoltirana ponašanjem bivšeg supruga Željka jer joj nije htio otvoriti ulazna vrata svoje stambene zgrade, istoga verbalno vrijeđala riječima ‘Pederčino, kakav si ti otac, majmune jedan..’.

‘…svi ste kao onaj moj doma, fuj, a ti si dronfulja’

Ivana je iste noći u 00.15 sati u prostorijama hodnika Policijske postaje Virovitica tijekom pregleda vrijeđala policajca Milana, policajku Gabrijelu i policajca Denisa: ‘Niste normalni, vi ste svi ludi, ne date mi cigaru, je… vam mater, svi ste kao onaj moj doma fuj’, nakon čega se okrenula prema policajki i rekla: A ti si dronfulja”, stoji u presudi.

U svojoj je obrani navela kako je te noći “pozvonila na interfon bivšem suprugu Željku i htjela je da djeca kod njega prespavaju, ali on nije htio otključati vrata i pustiti ih unutra”.

“Lupala sam nogom u vrata i razbila staklo pa ozlijedila nogu. Završila sam na hitnoj gdje su mi šivali nogu. Od tog stresa i šoka, kad sam vidjela krv, vikala sam bivšem suprugu razne pogrdne riječi, ali se ne sjećam koje. Ja sam od te ozljede i šoka najprije otišla na stazu i legla, mislila sam da ću umrijeti, a on je to vidio i došao mi pomoći te mi pritiskao ranu da ne iskrvarim i to je radio sve do dolaska hitne”, prepričala je uhićena Ivana.

Dodala je da kada je bila u hitnoj, “došlo je troje policajaca koji su sa mnom htjeli obaviti razgovor. Ja se od tog šoka pola toga ne sjećam šta sam izgovorila, ali moguće da sam ih izvrijeđala”, ispričala je Ivana sutkinji.

Prema nepravomoćnoj presudi, Ivana, neosuđivana kućanica i majka dvoje djece, osuđena je na 3600 kuna kazne te je dobila zabranu približavanja bivšem suprugu na manje od pet metara.