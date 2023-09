Čovjek uvjerio sve oko sebe da ima rak: Ljudi plakali, a onda razotkrili strašan plan

Jedan od najprestižnijih svjetskih turnira u pokeru, Las Vegas World Series, na glasu je i kao jedan od najekslkuzivnijih, a govori se kako ulazak košta oko 10.000 dolara, s najvećim

Dobitk ovog velikog turnira osvaja 250.000 dolara, a Rob Mercer iz Kalifornije toliko je žarko htio sudjelovati u turniru da je izradio GoFundMe stranicu kako bi prikupio sredstva. Javnosti je rekao kako mu novac treba za liječenje raka debelog crijeva u 4. stadiju.

Rob je prevario tisuće ljudi, a kasnije je to i priznao Las Vegas Review Journalu.

“Lagao sam da imam rak debelog crijeva. Nemam rak debelog crijeva. Iskoristio sam to da prikrijem svoju situaciju”, rekao je. “Ono što sam učinio bilo je pogrešno. Nisam trebao reći ljudima da imam rak debelog crijeva. Učinio sam to samo slučajno kad me je netko pitao kakvu vrstu raka imam”, rekao je i nadodao:

“Žao mi je što nisam bio iskren o svojoj situaciji. Da sam to učinio od prvog dana, tko zna što bi se dogodilo”.

Glasnogovornik trtke GoFundme, odnosno web stranice za grupno financiranje, rekao je za prodajno mjesto da će donatori dobiti puni povrat novca.

“GoFundMe ne tolerira zlouporabu naše platforme i poduzima brze mjere protiv onih koji iskorištavaju velikodušnost naše zajednice”, rekli su.

