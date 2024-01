Čovjek se izruguje s Rimčevim robotaksijima: ‘Mislio sam da im je neradni dan’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Vjerojatno najpoznatiji poduzetnik u ovom dijelu Europe i inovator Mate Rimac sa svojim električnim automobilima prodrmao je svjetsku automobilsku industriju i zasigurno napravio velike pomake u proizvodnji električnih automobila, baterija i inovacijama. Jedan od njegovih brojnih projekata je i, 2017. godine najavljeni robotaksi koji bi trebao voziti i zagrebačkim ulicama.

No, nije sve baš bajno ako je vjerovati prema istragama pojedinih istraživačkih novinara i zainteresirane javnosti koja prati napredak tog projekta i hrabrih Rimčevih najava da će do ostvarenja doći vrlo brzo. Podsjećamo, Rimac Automobili tvrde da na tehnologiji autonomne vožnje rade od 2017. godine, a najavljivalo se da bi projekt mogao zaživjeti već 2023., godine pa je sve pomaknuto do ožujka 2025.

Rimac je prošle godine dobio skoro 180 milijuna eura novca poreznih obveznika iz Europske unije za proizvodnju robotaksija, no zasad ih javnost još nema prilike vidjeti na djelu. U razgovoru za britanski Autocar, suosnivač i izvršni direktor Rimac Automobila Rimac rekao je da je Nevera, automobil vrijedan 2 milijuna dolara, zapravo proizvod kojim žele privući pažnju na druge projekte u tvrtki, ali govorio je i o robotaksijima. Autonomne taksije je opisao kao vozila kojima se želi “promijeniti život ljudima” pružanjem jednostavnog pristupa urbanoj mobilnosti.

Zrno sumnje

Autocar u svom tekstu navodi da Rimac planira razviti i izgraditi infrastrukturu za autonomna vozila koja uključuje stanice za punjenje, skladišta i parkirališta. Rimac je autonomno vozilo opisao “automobilom potpuno drugačijeg tipa”.

Još uvijek nema fotografija famoznih robotaksija, ali iz Rimca, prenosi Autocar, tvrde da će vozilo biti jedinstvene građe. Trebalo bi biti predstavljeno početkom ove godine, a komercijalno će biti uvedeno 2026., tvrdi Mate Rimac za Autocar, za koji kaže i da bi takvo “vozilo moglo promijeniti način na koji se ljudi kreću gradovima” dodajući “da će se raditi o premium usluzi, što ne znači da će biti skupa ili otmjena”.

Na tom tragu, čitatelj nam je ustupio mailove koje redovito šalje u Rimčevu tvrtku i ispituje ga gdje su ti robotaksiji. “Jedva sam čekao ulazak u Novu 2024. godinu jer s njom počinje i projekt robotaxija po Zagrebu! S obzirom da sam od ponoći pokušavao pozvati robotaxi ali nisam našao nikakvu aplikaciju ni neki drugi način da naručim robotaxi mislio sam da je tobotima 1.1. neradni dan, ali i danas 14.1 isti slučaj pa vas ovim putem molim da mi pošaljete sve opcije kojima se može koristiti vaša nova usluga za koju je izdvojeno gotovo 180 milijuna eura bespovratnih sredstava državnog novca. Unaprijed se zahvaljujem”, piše tako ovaj čovjek Rimac automobilima te pokazuje i ogroman broj mail poruka iz kojih se vidi da gotovo svaki dan zatrpava poštu tvrtke.

Brdo hejtera

Inače, ‘hejteri’ godinama spočitavaju Rimcu kako radi projekte za malobrojnu bogatu elitu te da si gotovo nitko ne može priuštiti njegove proizvode. Spominje se kako zapravo nije prodao skoro niti jedan automobil te se na društvenim mrežama vrlo često otvaraju stranice koje Rimčevu priču nazivaju prodavanjem magle. Ipak, iz Rimca su već davno objasnili kako tvrtka opstaje i zarađuje na proizvodnji i prodaji baterija i drugih dijelova, a inovacije i automobili su kruna koja bi s vremenom trebala biti industrija koja je promijenila čitav svijet i zavladala autoindustrijom.









Poslali smo upit zagrebačkoj tvrtki Project 3 Mobility koja zapravo radi na ovom projektu za Rimac te upitali kako se nose s kritikama oko kašnjenja projekta i sve češćih sumnji kako od svega neće biti ništa. Odgovore ćemo objaviti čim stignu.

Rimac je inače davnih dana kao mladić napravio robotsku ruku i bavio se inovacijama. Zatim se okušao u poduzetničkom svijetu te oko sebe okupljaju tim najboljih magistara Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Fakulteta i elektronije i računarstva i mnogih drugih te krenuo raditi na razvijanju električnog automobila, napravio je projekt električnih bicikala i brojne druge.