‘ČOVJEK MORA ZNATI KAD JE KRAJ I KADA SE BLIŽI KRAJ!’ Milanović otkrio svoju političku budućnost, dobio veliki pljesak: ‘Više nisam i ne budem’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u ponedjeljak na svečanom obilježavanju 28. obljetnice Vojno-redarstvene operacije “Bljesak” u Okučanima.

Kako se na isti dan obilježava također Međunarodni praznik rada, predsjednik se pojavio i na obilježavanju toga praznika u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske u Tvornici Kulture u Zagrebu.

“Dame i gospodo, sretan prvi maja, kako bi se reklo u Dalmaciji. Ovaj datum su mnogi slavili i kroz povijest ga zloupotrebljavali. Bio je to neradni dan i u doba druga Mussolinija, Hitlera i Staljina. Danas, oslobođeni svih sumnji koje su se mogle nadviti, niste bili povezani s niti jednom strankom. To vam olakšava moralnu i statusnu poziciju u teškim vremenima. Vi ste pola pola. Pola ste javni sektor, koji je velik koliko treba biti, možda malo veći. Prisutni ste u privatnom sektoru i tu vam vlada i nije neki sugovornik.





“Nisam to trpio dok sam bio premijer”

Nisam došao ovdje dijelit savjete Vladi, jer to nisam trpio dok sam bio premijer. Više nisam i ne budem više bio. Čovjek mora znati kada je kraj i kada se bliži kraj. Neću vam dati recepturu za bolji svijet, jer tog nema u politici, niti u životu. Nemaju svi iste prioritete, ali ovo je problem koji si ne želite, i zato ja iz nekih drugih područja dajem benefit sumnje svakoj vladi. Plati i idi svojim putem, to nije realno niti moguće. U povijesti je glasovit primjer potražnje za radom blagog viška kapitala koji je zadovoljen ogromnim rastom mirovina. Tada je formiran tadašnji plan oporavka i otpornosti, pa su plaće sumanuto rasle. Muškaraca i radnika nije bilo, ali bilo je novaca.

Kada malo bolje pogledaš, mi se jesmo makli od tih vremena, ali uvijek nas neka nepogoda hvata. To su konsekventne krize. Ima ih puno u zadnje vrijeme i doveli su do toga da ne možemo govoriti o posebnim stopama rasta. One su takve kakve jesu i nisu značajnije nego u državama poput Srbije, koje nisu u EU. Hoću reći da EU nije zamišljena tako da oni koji do jučer nisu bili bogati preko noći postanu Nizozemska. Taj sustav ima internu kontradikciju, a oni koji su ga kreirali nisu to tako zamislile. Uvijek je tako. Uvijek snažniji drže poziciju”, rekao je Milanović.

Geostratezi nisu predvidjeli da će Kina postati strahovito jaka. To je cijena komfora na koji smo svi navikli i koji nam godi. Gospođo Weber, i prije sam komentirao vaše izjave, nadam se da mi nećete zamjeriti. Ja ću vam se kasnije ispričati. Taj razvoj trebao bi se odraziti u nekim parametrima. Kada gledamo hrvatski BDP per capita, on je u Njemačkoj 61.000 dolara po stanovniku. U Hrvatskoj 40.000 dolara. Mi nismo siromašna zemlja. Mi smo zemlja više razine razvoja. Oni računaju da mi toliko imamo. Ono što nam govore brojke može biti jako varljivo. moramo njegovati dijalog. Nekad moramo biti oštri, a nekad grubi.

Za kraj – jedna dizalica, primjer kako možemo biti uspješni. To je turizam. Razina organizacije, kvalitete usluge i iskoristivosti kapitala je danas u Hrvatskoj na vrlo visokoj razini. hrvatska je sada iznad Grčke. Bolja je. To je nešto o čemu uopće ne treba debatirati. Ima i to svoje nuspojave – ništa se ne proizvodi te smo postali ovisni o ljudskom komforu i blagostanju. Kada on nestane, nitko nam više neće doći. zato je jako važno stanje mira u svijetu i da ne puca oko nas. Vremena kuge nam ne trebaju, sretan prvi maja, živjeli.