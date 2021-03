ČOVJEK KOJI OTVORENO PRKOSI PLENKOVIĆEVU KAPITALCU! Nije bio ni za suradnju s Milanovićem, a sada je opet u fokusu javnosti!

Svoji, autonomni i posebni, takav dojam od početka pandemije koronavirusa ostavljaju predstavnici istarskog i primorsko-goranskog stožera koji, za razliku od svih ostalih kolega s lokalne razine, prkose Nacionalnom stožeru propitkujući njihove mjere u skladu s potrebama svojeg stanovništva. No, osim što propitkuju mjere svojih kolega s nacionalne razine, u primorskom stožeru ovih su dana ušli u otvoreni sukob s premijerom Andrejem Plenkovićem zbog najave da će s prvim danom ožujka otvoriti terase kafića i restorana u svojoj županiji.

Na Linićevoj strani

Na tu ideju žestoko se obrušio Plenković, kojemu je, uz ostalo, zasmetala autonomija primorsko-goranskog stožera u pogledu cjepiva jer su oni dali do znanja da svoje stanovništvo starije od 65 godina neće cijepiti AstraZenecom.

“Izjave koje navode naše građane starije od 65 godina da preispituju cjepivo AstraZenece su štetne. Pogrešne! Ova izjava je katastrofalna, ne dolazi u obzir da nam županijske razine govore što ne stoji i zbunjuju ljude”, poručio je Plenković najavljujući obračun s primorsko-goranskim kolegama i izmjenama zakona o nastavnim zavodima za javno zdravsto. Plenković, naime, nije zadovoljan time što županijski zavodi nisu hijerarhijski subordinirani Hrvatskom zavodu za javno zdravsto.

Nije premijeru bilo sasvim jasno ni kako istarski stožer može donijeti mjeru blažu od one koju donosi Nacionalni stožer, a tu retoriku pripisao je politikantstvu. Očekivano je na teze iz lokalnog stožera reagirao i Božinović, koji je njihovu strategiju pripisao lokalnim izborima. Kako god da gledali na ovu situaciju, očito je da ekipa kojom ravna Dino Kozlevac ipak zna što radi i ima nekakvu strategiju pa su tako, recimo, u svojoj županiji strateški odlučili ostaviti zatvorenima kockarnice, no znajući da su kraj koji živi od turizma, sasvim je razumljivo da zagovaraju otvaranje terasa s prvim danima proljeća i dolaskom lijepog vremena, baš kao što su prvi u državi svojedobno s naznakom pandemije koronavirusa odlučili zatvoriti škole. Pokazalo se ubrzo kako je Kozlevčeva odluka doista strateška, jer dok je ostatak zemlje odugovlačio i čekao, a zatim i završio u potpunoj karanteni, Istra je prva u državi postala corona free zona. Ozbiljne korake i poteze učinili su u Istri i uoči drugog vala, a osim toga, upravo je Kozlevac doveo u pitanje broj oboljelih po svojoj i računici Nacionalnog stožera tvrdeći kako se ekipa s državne razine raspala.









Strastveni vatrogasac

Upućeni svjedoče kako doista postoji netrpeljivost između stožera kojim ravna HDZ-ov kapitalac Božinović i onoga kojim ravna bivši SDP-ovac Kozlevac koji, doduše u najvećoj oporbenoj stranci nije godinama premda je ostavio dosta zapažen trag pa je tako bio šef istarskog ogranka SDP-a i predsjednik Skupštine Istarske županije. Mnogi su zaboravili kako je upravo on u šestom sazivu Sabora bio zastupnik socijaldemokrata s kojima se rastao u mandatu aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, priklanjajući se time neizravno Slavku Liniću koji je u to doba žestoko ratovao s bivšim premijerom.

Kozlevac je i danas prisan s bivšim ministrom financija, ali oni koji ga poznaju kažu kako njega stranački dresovi i politika ne zanimaju previše te povremeno kavu popije i s nekadašnjim HDZ-ovim ministrom turizma Klimanom, s kojim, doduše, Plenković u nekoliko stidljivih pokušaja nikada nije uspijevao pronaći zajednički jezik kao što je to uspio s nekim drugim kadrovima Tomislava Karamarka. Premda nije pristao na Milanovićeve i Linićeve konflikte, pa ni na Milanovićeva izazivanja sukoba između lokalnog SDP-a i IDS-a, Kozlevac od politike nije odustao pa je tako pokušao političkim vodama plivati u zaboravljenoj stranci Naprijed Hrvatska pomalo zaboravljenog predsjednika Ive Josipovića. Iako ga HDZ ovih dana putem medija nastoji politizirati, Kozlevac je prije svega strastveni vatrogasac. Diplomirao je na zagrebačkoj Visokoj školi za sigurnost, no vatrogasnoj zajednici pridružio se još sa 16 godina. Ovaj otac dvoje djece rođen je u Kopru, a živi u Bujama, danas uz ostalo šefuje istarskim vatrogascima, a kolege, susjedi i prijatelji gotovo uglas opisuju ga kao odgovornu osobu.









Dvije afere

Oni nešto rječitiji tvrde kako je Kozlevac iznimno predan svojem poslu, vrlo ga ozbiljno doživljava, svaki svoj potez promišlja te ga smatraju odličnim organizatorom. Nepogode za njega nisu nepoznanica, kaže nam jedan od njegovih kolega pa objašnjava kako ih se kao vatrogasac itekako nagledao. No iako mu kolege komplimentiraju, u HDZ-u podsjećaju na period kada je Kozlevac bio zastupnik, aludirajući na aferu povezanu s njegovom suprugom Robertom Grando-Kozlevac koja je samu sebe prijavila Državnom odvjetništvu nakon što su u lokalnim medijima osvanuli napisi o tome da je pronevjerila više od 100 tisuća kuna umaških vatrogasaca, u čijem je računovodstvu radila. Iako bi se očekivalo da se sama prijavila kako bi dokazala da nema ništa s onime za što je prozivaju, pravomoćno je osuđena uvjetnom kaznom u trajanju od 11 mjeseci zatvora s četverogodišnjim rokom kušnje.

Upućeni navode kako je taj nemili događaj Kozlevcu jako teško pao te da se osobno odmah zadužio kako bi pokrio suprugina dugovanja i sanirao nastalu štetu. Iako je supruginu aferu uspio sanirati, u medije se probila i neugodna afera koju su lokalci nazvali aferom Kamioni. Riječ je o priči staroj više od deset godina, a zbog koje je pokrenut postupak za odlučivanje o sukobu interesa na prijedlog Damira Radića, nekadašnjeg istarskog županijskog vijećnika koji je uz Kozlevca sumnjičio i nekadašnjeg istarskog župana Ivana Jakovčića, i to zbog nabave 30 vatrogasnih vozila. Naime, Istarska županija odlučila je 2005. godine izaći iz državnog proračuna nabave vatrogasnih vozila za jedinice lokalne samouprave te uz subvenciju 50-postotnog iznosa provesti vlastiti program nabave po punom iznosu. Odbacivši subvencionirani državni program nabave vozila marke Mercedes, u kojem je udio Istarske županije trebao iznositi 33,4 milijuna kuna, kupljeno je 30 vozila marke Iveco za osjetno više, 73 milijuna kuna.

Posljednja borba









Radić, koji je prijavio Kozlevca, tada je tvrdio kako je riječ o sukobu interesa jer je, uz rukovodeće pozicije u Vatrogasnoj zajednici, aktualni šef Istarskog stožera bio vlasnik tvrtke Protection iz Umaga koja se bavila trgovinom vatrogasnom opremom, koju su vatrogasci kupovali od njega. U međuvremenu, riječki DORH odbacuje prijavu koju im je protiv Kozlevca proslijedilo Povjerenstvo, no mrlja je ipak ostala. Na tu mrlju šef istarskog stožera danas se i ne osvrće, politika ga, kažu njegovi znanci, ne zanima, on vodi borbu za kvalitetniji život svojih sugrađana, boreći se i s Plenkovićem i s Božinovićem i s pandemijom koronavirusa, no čini se da mu zasad samo ova posljednja borba polazi za rukom.