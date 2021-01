ČOVJEK KOJI BI MOGAO ‘SVRGNUTI’ BANDIĆA! Saznajte sve o njemu: HDZ u borbu za Zagreb ulazi punom snagom!

Autor: Valneo Kosic

Ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić potvrdio je danas kako mu je ponuđeno da bude kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba. Vanđelić nije želio razgovarati o detaljima te je poručio kako će odluku o tome hoće li se kandidirati donijeti za deset dana. Na pitanje, misli li da ima šanse na izborima, Vanđelić odgovora vrlo samopouzdano: “Mislim da imam šanse na mnogim izborima”.

U igri za HDZ-ova kandidata bio je i poznati arhitekt Otto Barić koji je danas za portal Dnevno potvrdio kako od toga najvjerojatnije neće biti ništa. “Očito sam vidovit. Jutros sam rekao da će se to dogoditi i da Vanđelić nije loš izbor…skoro sam siguran da ja neću dalje”, rekao je Barić. Tako HDZ sve karte polaže na Damira Vanđelića, prema mnogima čovjek od posebnog Plenkovićevog povjerenja.

Vanđelić djeluje kao staložen čovjek s čistom povijesti i to je ono što sigurno odgovara premijeru koji je do sada povukao nekoliko doista katastrofalnih kadrovskih poteza. Vanđelić je poznat kao menadžer i poduzetnik, a pored toga poznato je kako je ratovao na području Banovine i naposljetku završio u srpskom logoru. Iz perspektive političkog pijara, Vanđelić ima odličnu biografiju.

U političkoj areni nikada nije bio eksponiran, međutim uvijek je bio prisutan i blizu površine. Svojedobno je za Braniteljski portal govorio o lustraciji koju je tada i zagovarao, a kritizirao je odnos države prema braniteljima. “Dosad nisam prepoznao političara koji bi se primio rješavanja tog problema. Istina, vlast koketira s braniteljima. Vlast zaista nešto i daje braniteljima. Vidite, stalno se netko slika s ključevima braniteljskih stanova”, rekao je Vanđelić za Braniteljski portal. Od tog intervjua do danas očito se mnogo toga promijenilo. Vanđelić je, izgleda, u Plenkoviću i ministru Medvedu prepoznao ljude koji se skrbe za branitelje, oni su mu zauzvrat u ruke dali fond koji odlučuje o sudbinama tisuća ljudi koji su ostali bez krova nad glavom.









Damir Vanđelić rođen je 1968. godine u Zagrebu, a 1992. godine završio je Fakultet strojarstva i brodogradnje s najvećim pohvalama. MBA titulu je stekao 2008. godine na Sveučilištu u Liverpoolu, a nakon toga počinje njegova karijera u Plivi, Adris grupi, Croatia osiguranju, a svoje mjesto je pronašao i u nadzornom odboru INE-e.

Ovaj uspješni menadžer koji je prošao kroz rovove i srpske logore ima pozamašnu imovinu.

Kada je preuzeo Fond za obnovu, Vanđelić nije bio dužan ispuniti imovinsku karticu i predati je Povjerenstvu za sukob interesa. Ipak, na svojem predstavljanju govorio je o svojoj imovini.









Svoju imovinu procijenio je na oko 19, 2 milijuna kuna, a naveo je i detaljan popis nekretnina i pokretnina. Osim toga, naveo je i podatke o ukupnom godišnjem dohotku od samostalnog i nesamostalnog rada umanjen za porez i prirez za period od 2013. – 2019. godine. Prema njegovim podacima, u 6 godina njegov dohodak je iznosio oko 18,1 milijuna kuna. Napomenuo je kako nedostaju podaci od 1992. do 2012. godine, ali naglašava kako vrijednost imovine otprilike pokriva primanja u 6 od 28 godina rada.

Od nekretnina posjeduje stan u Rovinju s dva pripadajuća parkirališna mjesta, sve zajedno veličine 133 četvorna metra i vrijedno 2,2 milijuna kuna. Ima ondje i tri garažna mjesta, a jedno ima i u Zagrebu, gdje također posjeduje stan od 90 kvadrata, vrijednosti 1,5 milijuna kuna. Ima 127.806 četvornih metara zemlje, koja je procijenjena na nešto manje od tri milijuna kuna, a zakupljuje i dva zemljišta od Republike Hrvatske, jedno do 2060., drugo do 2063., te jedno do 2031. od Općine Bale.

Do 2021. gotovo 29 tisuća četvornih metara koristit će i za pašarenje. To su parcele na kojima OPG Damir Vanđelić proizvodi, među ostalim, maslinovo ulje, rakije, likere, med te lavandu, a za to mu trebaju i razni poljoprivredni strojevi i vozila. Pobrojio je privremeni ravnatelj Fonda za obnovu i njih, pa je otkrio da ima pet traktora, teretna i gospodarska vozila, frezu, drljaču, postrojenja za preradu i obradu ulja, dvije mobilne kućice, Touareg … sve skupa vrijedno 3,7 milijuna kuna.









Na računu na banci Vanđelić ima nešto više od pola milijuna kuna, dok u dionicama ima 1,7 milijun. Plaća leasing za vozila, a mora otplatiti i 2,4 milijuna kuna stambenih kredita.