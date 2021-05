ČOVJEK KOJEG SU ZVALI ‘THOMPSONOVAC’ PORAZIO IDS! Velika promjena u Istri: ‘Ljevičari’ u šoku zbog gubitka Pule!

Autor: M.V.

Kandidat grupe birača, Filip Zoričić osvojio je gradonačelničku fotelju Pule, pokazuju podaci Državnog izbornog povjerenstva (DIP). Pobjedu je odnio nad Elenom Puh Belci iz IDS-a s kojom je vodio napetu izbornu kampanju prije drugog kruga.

Njega su nazivali desničarem i thompsonovcem, a u intervjuu za Jutarnji list on je objasnio o čemu je zapravo riječ. “Desničarem me prozivaju pojedinci iz IDS-a koji niti me znaju, niti su oni po čemu ljevičari. Radi su o plašenju birača, neznanju i provokaciji koja im nije koristila u tom činu”, rekao je tada.

S druge strane, Puh Belci složila se da je kampanja bila prljava, a drugi krug destruktivan. “Stvorila se jedna ružna atmosfera protiv svega što ima veze s IDS-om. Bilo je jako puno manipulacija, tenzija i laži. To nisam nikad prije vidjela”, tvrdila je tada.