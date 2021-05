ČOVJEK IZ PIROTA ŽIVI U PEĆINI I IMA ŠEST ŽENA: Svaka je numerirana i ima svoju sobu! Jedna je čistačica sa 40 mačaka zbog koje je pozvana inspekcija!

Autor: N.K

Priroda dolazi u različitim bojama i svaki pojedinac bira svoj put prema zadovoljstvu i sreću. Za neke ljude, taj put će odudarati od nekih dominantnih kulturoloških obrazaca, a jedan od njih je i Panta Petrović (70) iz Pirota koji živi u pećini, a ima šest žena.

Naime, Petrović u potpunosti živi asketskim životom. Sebi je izgradio dom u pećini dužine 24 metra, unatoč tome što posjeduje kuću.

U kuću je smjestio svoje žene od koji svaka ima svoju zasebnu sobe.

Svaka soba je numerirana, baš kao i žene.

Svaka žena ima redni broj

“Brak me nikada nije zanimao. Bježim od njega kao đavo od krsta! Volim žene i one vole mene. A volio bih da me nekad manje traže. Ne mogu ni ja stići na sve strane. Zato sam ih numerirao, pa svaka zna kad joj je red. Nema svađe, nema galame. Mnoge od njih imaju muževe, međutim, uvijek se vrate Pakiju, neprikosnovenom kralju, kome nitko nije ni do koljena. Svaka ima svoju sobu u mojoj kući, iznad svakih vrata piše redni broj, kao i u mom telefonu. Kad vidim broj koji me poziva, prepoznam da li me zove broj dva, tri ili šest”, kaže srpski Robinson Crusoe.

Panta ima šest žena, a unatoč tome što su numerirane, imena im zna.

Čistačica sa 40 mačaka u stanu

“Privlačim i staro i mlado. Najmlađa mi je Valentina, ima tek 40 godina i radi na jednom institutu kao čistačica. Ona mi je broj tri. Naslijedila je od majke stan u centru grada, tu živi, a kod mene u kući ima svoju sobu, pa dođe kad joj srce traži moju nježnost. Komšije je ne vole jer gaji preko 40 mačaka u stanu, a ne čisti i ne iznosi izmet, pa je i inspekcija dolazila. Šta ću kad je takva aljkava, a voli me kao oči u glavi, ne može bez mene”, tvrdi Panta.

U kući je trenutno i suprug Rumene koji nema ništa protiv da dijeli svoju ženu s Pantom.









“Paki je naš prijatelj i muž moje žene. Zvuči smješno, ali tako je. Ja sam čovjek širokih shvaćanja, sve je to normalno”, rekao je Dragan, piše Objektiv.rs