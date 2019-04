Čović pozvao na zatvaranje granice prema Srbiji radi zaustavljanja migranata

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović izjavio je u ponedjeljak u Mostaru da bi institucije Bosne i Hercegovine trebale zatvoriti istočnu granicu prema Srbiji kako bi zaustavile migrantski val nad kojim vlasti ove zemlje nemaju nadzor.

“Zatražit ćemo da institucije BiH koje danas funkcioniraju, zatvore granicu u pravom smislu riječi kako bismo znali tko nam ulazi u državu, tko je u njoj sada. A ništa od toga ne znamo”, rekao je Dragan Čović.

U izjavi za medije nakon sjednice predsjedništva HNS-a BiH rekao je kako se tek nagađa o tome kolik je broj migranata ušao u prva tri mjeseca u BiH. Nema točne evidencije ni o njihovu identitetu i to je velik sigurnosni, ali i politički izazov u ovoj zemlji, rekao je.

Čović je na konferenciji za novinare dodao kako BiH mora pod hitno promijeniti i Zakon o kretanju stranaca i azilu kako bi migrant u roku od 48 sati dobio odgovor na zahtjev za azilom.

U prva dva mjeseca u BiH povećao se broj migranata koji su ušli u BiH u odnosu na prošlu godinu. Procjenjuje se da je u BiH trenutačno smješteno oko 3500 migranata.

Čović je izrazio zabrinutost zbog navodne afere SOA-inog pokušaja podmetanja naoružanja radikalnim islamistima, selefijama kazavši kako mu se čini da je riječ o spekulacijama.

“Mi to pratimo sa zabrinutošću i tvrdimo da je to lansirano u vrijeme dolaska premijera Andreja Plenkovića u Neum. Netko pak u BiH tvrdi da je to učinjeno zbog izjava predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Sve što smo do sada imali čista je spekulacija određenih ljudi kako bi stvorili drukčiji ambijent uoči nekih događanja”, rekao je Čović.