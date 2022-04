ĆORIĆEVA OPROŠTAJKA, REKAO FINALNO ZBOGOM! ‘Napuštam prijatelje, ekipu’: Gotova karijera, otkrio kojim se uspjesima ponosi

Autor: N.K

Aktualni ministar gospodarstva Tomislav Ćorić sigurno odlazi iz Vlade nakon najnovije rekonstrukcije.

Održao je i konferenciju za medije na kojoj se oprostio od svoje funkcije.

Kaže da stoji iza svih svojih odluka te da se za sada povlači iz politike. Otkrio je i kako mu nije svejedno zbog toga što odlazi.

“Stekao sam tu i prijatelje i naravno kad napuštate tu ekipu, ne osjećate se najbolje moguće, ali uvjeren sam da će ekipa koja ostaje učiniti sve najbolje za Hrvatsku”, rekao je Ćorić.

Na pitanje ostaje li u politici, Ćorić kaže kako su u planu neki drugi izazovi.

“Trenutak u kojem me to pitate je taj da je vrijeme za predah. Ne razmišljam o politici. Vjerujem da će naredno vrijeme donijeti afirmaciju u nekim drugim pogledima. Rad u Vladi je više od politike. Imao sam jako dugo vremena povjerenje premijera. Svrha politike je rad za opće dobro i u konačnici kad to pogledate nikad ne znam što će se dogoditi ubuduće”, kaže.

Za kraj je rekao kako stoji iza svih svojih odluka i da se uvijek vodio strukom. Pohvalio se i svojim zaslugama, od kojih kao jednu navodi i LNG terminal.

“Ono što je krasilo Ministarstvo koje sam vodio je to da smo u svim odlukama pokušali konzultirati ljude koji su struka. Ja sam se u svojim odlukama vodio samo strukom i te odluke koje sam donio ne bih mijenjao. Hrvatska danas ima LNG, napredovali smo nevjerojatno u odvajanju otpada, komunalnoj infrastrukturi, energetici. Prošle godine je gospodarstvo Hrvatske imalo najveći rast u svojoj povijesti”, rekao je Ćorić oprostivši se od kamera i politike.