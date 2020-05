Ćorić izbjegavao komentirati pripetavanje s novinarom N1: ‘Priča s Krešićem za mene je završena’

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić gostovao je na N1 televiziji gdje je pokušao objasniti jučerašnje “pripetavanje” s njihovim novinarom Hrvojem Krešićem na konferenciji za novinare povodom objavljivanja tajnog memoranduma iz 2018. između Ine i MOL-a o transportu hrvatske nafte na preradu u Mađarsku.

Ćorić je, podsjetimo, za novinara Krešića rekao da se rubno bavi naftnim biznisom i pokušao je insinuirati povezanost jednog člana Uprave s Krešićem na temelju istog prezimena. Također, Ćorić je to potkrijepio spominjanjem privatne novinarske prepiske iz jedne grupe na društvenm mrežama što su neki shvatili kao prisluškivanje novinara.

“Ne bih više to komentirao, rekao sam sve na tu temu jučer”, rekao je Ćorić dodavši da bi volio da gledatelji vide cijelu 40-minutnu snimku jučerašnje pressice i pitanja novinara Krešića koji je po Ćorićevom izračunu postavio 14 pitanja.

Koji je bio cilj spominjanja Krešićeva imena s članovom uprave Ine glasilo je pitanje voditelja Tihomira Ladišića na što je Ćorić odgovorio: “Ne bih išao u tom smjeru. Priča s Krešićem za mene je završena.”

Ipak je komentirao izjavu da se novinar Krešić rubno bavi naftnim biznisom.

“U tom pripetavanju htio sam da budem sarkastičan… On je ušao u tezu o potencijalnom utjecaju mađarske strane na jednog člana uprave Ine… Ja sam sarkazmom dao do znanja da to treba prepustiti stručnjacima…to je bio predmet mog sarkazma… Rubno je značilo da on nije meritorna osoba.”