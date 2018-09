Članovi Prosvjete ‘Pupovac uzurpira čitav politički prostor Srba u Hrvatskoj na OVAJ način’

Autor: MiMi

Zanimljiva i važna pitanja otvorilo je današnje izdanje emisije Nedjeljom u 2. Stankovićev gost bio je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac koji je vrlo otvoreno odgovarao na mnoga pitanja o aktualnim društvenim problemima i položaju Srba u Hrvatskoj.

Više nego sama emisija, pažnju su izazvali prilozi koji su emitirani u sklopu emisije. U prvom su nastupili kritičari Milorada Pupovca iz njegovih vlastitih redova. Neki od viđenijih Srba u Hrvatskoj pred kamerama HRT-a požalili su se na njegov ‘modus operandi’.

Prva je nastupila Srebrenka Čaović, bivša predsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.

“Dugo godina poznajem Milorada Pupovca i poznajem njegov rad. Naše je neslaganje oko političkog delovanja. Jedna stranka ne može da nadzire sva srpska udruženja u Hrvatskoj. Prosveta je bila nestranačko udruženje s dugom tradicijom. To se promenilo delovanjem Milorada Pupovca. On raspolaže novcem koji dobija putem Srpskog narodnog vijeća. Kada nije po njegovom, interveniše novcem ili utjecajem. Istina je da pomaže mladima, ali istina je i da manipuliše. Žalosno je da se nezaposleni mladi ljudi koriste tako da im se obnećaje položaj u zamenu za glasove”, iznjela je svoju kritiku Čaović.

Još je direktniji bio Siniša Ljubojević, glavni tajnik Demokratskog saveza Srba:

“Milorad Pupovac uzurpirao je čitav politički prostor Srba u Hrvatskoj na jedan vješt način. Koristio je sredstva iz Srpskog narodnog vijeća za svoju reklamu, propagandu i stvaranje kulta, a problemi su ostali neriješeni. Čudi me napad desnice na Pupovca jer mi sve to liči na iskonstruirani scenarij da se Pupovca očuva na poziciji na kojoj je sada. Nemojmo zaboruiouaviti da je njegov glas bio presudan kada je srpski narod stavljen u okvire nacionalne manjine. Njegov glas bio je presudan i kada se amenovao ulazak u Europsku uniju bez da je riješen problem Srba u Hrvatskoj. Da bi on živio, problemi moraju postojati i ostajati neriješeni. On od toga živi, a i desnica mu svojim napadima na njega pomaže da opstane”, kazao je Ljubojević.

Pupovac se u Nedjeljom u 2 obranio od kritika napadom na bivšu predsjednicu Prosvjete koju je optužio da je ‘šurovala’n s Hasanbegovićem i da je društvo ostavila u dugu od milijun i šesto tisuća kuna.

“Bila je članica SDSS-a dok nije podržala jednu drugu stranku iz njoj znanih razloga. Formirali su stranku, a prosvjetu ostavili u dugu od milijun i šesto tisuća kuna koje su međusobno podijelili. Do dan danas ne znamo gdje je taj novac”, rekao je Pupovac Stankoviću.

Voditelj ga je pitao, nije li to posao za DORH, a Pupovac mu je odgovorio da se sanacijom i ispitivanjem gdje je novac završio sada bavi SKD Prosvjeta.

“Dok su ti ljudi vodili Prosvjetu, ona se raspadala. bila je protežirana od Hasanbegovića i Karamarka. Mislili su da će tako napraviti puč i da imaju još zastupnika osim Raškovića pod njihovom kontrolom. SDSS to neće dopustiti”, zaključio je Pupovac.