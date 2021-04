ČLAN KOMISIJE ZA STEPINCA OBJAVIO: ‘Posve je jasno da je podržavao ustaše! Sve su manje šanse da postane svetac!’

Autor: N.K

Član mješovito pravoslavno-katoličke komisije koja je razmatrala ulogu Stepinca u Drugom svjetskom ratu uslijed zahtjeva za njegovom kanonizacijom, dr. Darko Tanasković, rekao je za Sputniknews kako su sve manje šanse da se kanonizira Alojzija Stepinca.

Srpski islamolog, filolog orijentalist i sveučilišni profesor dr. Darko Tanasković tvrdi kako Papa Franjo neće donijeti odluku koja bi uslijed velikih izazova za kršćanstvo dodatno podijelila kršćane.

Osim toga, otkrio je i detalje posljednjeg sastanka Komisije u Vatikanu koji prema Tanaskoviću, upućuje na to da se kanonizacija odgađa.

Stepinac je podržavao Ustaše

Stručni suradnici Komisije dobili su na uvid sve dostupne dokumente i uvid u komunikaciju kardinala Alojzija Stepnica i Svete Stolice, a prema Tanaskoviću, “posve je jasno da je Stepinac podržavao Ustaše”. Tvrdi kako je Stepinac bio problematična ličnost i da ni u kom slučaju i ni po kakvim kriterijima ne može postati svetac.

„Nama je bilo važno da se to dokaže, a u kojoj mjeri je on ratni zločinac, u kojoj mjeri je neposredno učestvovao u nečemu, šta je sve znao i šta je mogao spriječiti – još se istražuje. Pouzdano je da je nadbiskup Alojzije Stepinac u punoj mjeri podržavao ustaške vlasti, da je morao biti svjestan zločina koje se na teritoriju Hrvatske u to vrijeme dogodili nad Srbima, Romima i Židovima, da je ponekad činio i geste da pomogne na individualnom planu, da je ponekad čak i upozoravao na neke stvari ali da nikada nije doveo u pitanje samu ideju da se taj prostor očisti od Srba kroz katoličenje. Dakle, on je dovoljno problematičan da prema našem shvaćanju ne može biti svetac ali će na kraju ipak odlučiti Vatikan“, kaže za Sputnjik bivši ambasador u Vatikanu i veleposlanik Srbije pri UNESCO-u.









Sastanak Komisije za Stepinca u Vatikanu

Tanasković je govorio i posljednjem sastanku članova Komisije sa papinim tajnikom, kardinalnom Parolinom koji je prema njemu bio indikativan za daljnji razvoj događaja, odnosno odgodu kanonizacije.

“Indikativno je da je članove Komisije na početku primio papa Franjo, a na kraju nije. To je jedan signal da Vatikan računa da će se dijalog nastaviti”, rekao je Tanasković koji vjeruje da će je Vatikan već donio odluku da se kanonizacija odgodi. Citirao je riječi kardinala Parolina koji je naglasio da ta odluka čeka „Božje vreme,“ a to je najbolje vreme.