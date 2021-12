ČLAN DOMOVINSKOG POKRETA KOJEG I TOMAŠEVIĆ CIJENI PROGOVORIO! Iznenađen s Možemo: ‘Skupina koja je bila kvalitetna oporba na vlasti ne čini ništa!’

Klub zastupnika Domovinskog pokreta održao je konferenciju za medije u Gradskoj skupštini na temu djelovanja aktualnog gradonačelnika Grada Zagreba. Konferenciji za medije prisustvovali su predsjednik Kluba Slaven Dobrović, inače stručnjak za gospodarenje otpadom kojeg je kao dobrog stručnjaka u kampanji priznao i sam Tomašević te potpredsjednik Gradske skupštine Igor Peternel.

“Bili su kvalitetna oporba, neke stvari bih i sam potpisao”

Dobrović je uvodno istaknuo kako je prošlo šest mjeseci od uspostave nove gradske uprave koja, tvrdi Dobrović, ne poštuje Gradsku skupštinu budući je u kolovozu jednoglasno donesen zaključak po kojem je Gradska uprava bila dužna predati izvješća o stanju u komunalnom sektoru gospodarenja otpadom, kao i mjere kojima misle izaći iz krize, podići efikasnost i smanjiti troškove.

“Rok je bio rujan, prošao je listopad, studeni, mi smo u prosincu, a od toga nema ništa. Dakle politička skupina koja je u prethodnom sazivu bila vrlo kvalitetna oporba, koja je čak imala dobre i konstruktivne prijedloge, koja je bila vrlo glasna u kritiziranju svega onoga što nije dobro, dakle mnoge stvari bih i sam potpisao, ona sada u funkciji izvršne vlasti ne čini ništa. Sigurno je da ovdje postoji prostor za uštede na godišnjoj razini koji se mjeri u stotinama milijuna kuna, dakle samo u otpadu, a gdje je vodoopskrba, odvodnja, gdje je pitanje upravljanja gradskim velikim poduzećima, Holding?”, zapitao se Dobrović.

Dobrović smatra kako su to uštede koje nemaju nikakvu boju i kako je u interesu svakog građanina Grada Zagreba popravljanje stanja u navedenim resorima te da mjere koje potpomažu demografskoj slici Zagreba i Hrvatske nisu za ukidanje nego da iste treba poboljšati budući statistike pokazuju da je 1.664 djece više rođeno u razdoblju nakon uspostavljanja ove mjere u odnosu na prethodno razdoblje.

“Mjera se sigurno da dotjerati, međutim dozvoljeno je s obzirom na situaciju u kojoj se Zagreb i Hrvatska nalaze, a to je put u demografski slom, isključivo se baviti time kako povećati efekt uloženog novca. Smiješno je da se Gradska uprava stavlja u poziciju roditelja je li prvo, drugo ili treće dijete jednako vrijedno, pa jasno da roditelj koji je normalan valjda jednako voli dijete koje se rodilo prvo, drugo ili treće, bez obzira što je drugo privrijedilo, da tako kažem, bolju naknadu, a treće još i više. To su smiješne stvari jer je demografski jasno de bez troje djece u obitelji i više nema demografske opstojnosti”, poručio je Dobrović te je pozvao društvo da pomogne onima koji žele povećati brojnost svoje obitelji jer, tvrdi, od toga društvo kao cjelina ima ne samo korist nego i opstojnost.

“Domovinski pokret podržat će prosvjede majki odgajateljica”

Peternel ističe kako ne samo da je štetno, nego je i apsurdno ukidati takve mjere bez ozbiljne analize, posebice u zemlji koja, tvrdi, vapi za takvim mjerama.

”Kolega Dobrović govorio je u političkom smjeru ističući populacijske mjere, demografske mjere i koliko je štetno i apsurdno ukidati ih, kakve god one bile, bez ozbiljnije analize u zemlji koja vapi za takvim mjerama. Ako su odlučili da je njima važno ukinuti tu mjeru, onda su to trebali napraviti onako kako to rade ozbiljni ljudi. Ukinete mjeru od 1. siječnja i nema više novih, a ovi stari jednostavno su naslijeđeni od prošle vlasti i kao novi gradonačelnik preuzimaš prava, ali i obaveze posla za koji si se kandidirao i te ljude pustiš jer su ti ljudi ušli u taj program i svoje živote su trasirali na jedan način, imaju kredite, teško im je u tri ili četiri mjeseca pronaći zaposlenja, djecu je nemoguće staviti u vrtić; dakle te ljude se ne dira. Oni će možda na sudu dobiti svoju zadovoljštinu i sada ne želim u to ulaziti, međutim želim ulaziti u politički aspekt, a to je da se građani više ne mogu pouzdati u vlast na bilo kojoj razini”, jasan je bio Peternel.

“To tako ne ide. Oni su pozvani da uđu u neki program, ušli su u taj program i sad odjednom više neće imati 4.000 kuna, nego 1.000, a vi ostali nećete imati ništa i idete na Burzu rada, a djeca vam moraju u vrtiće koje vam nismo osigurali. To tako ne ide. Te majke će sutra ponovno doći prosvjedovati, a mi ćemo ih ponovno podržati. U Skupštini ćemo govoriti o tom problemu jer taj problem je politički, ali i duboko moralan i načelan”, zaključio je Peternel.