Deseci tisuća civila bježe sa sjevera Gaze. Izraelska vojska optužuje Hamas: ‘Iznimno je tužno i zabrinjavajuće’

Prošlo je osam dana od brutalnog napada Hamasovih trupa na Izrael.

Prema posljednjim podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, najmanje 1900 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima u Gazi, među njima 614 djece i 370 žena. Dodatnih 7696 osoba je ranjeno, navodi ministarstvo.

Izraelska vojska je naredila evakuaciju milijun civila u Gazi uoči kopnenog napada. Vide se snimke ljudi u bijegu iz grada Gaze prema južnom dijelu Pojasa.

Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan pozvao je UN da podrži izraelsku naredbu o evakuaciji Gaze, iako su oni već ranije objavili da je izraelska vojna naredba o evakuaciji 1,1 milijuna stanovnika sjeverne Gaze južno od opkoljene enklave nemoguća bez izazivanja većih humanitarnih posljedica.

Muslimani diljem svijeta prosvjedovali su u znak potpore Palestini, a novi prosvjedi se očekuju i danas.

Human Rights Watch u četvrtak je optužio Izrael za korištenje streljiva s bijelim fosforom u vojnim operacijama u Gazi i Libanonu, na što je izraelska vojska odgovorila da “trenutačno nije upoznata s korištenjem oružja koje sadrži bijeli fosfor u Gazi”.

08:10 Izraelska vojska optužila Hamas da sprečava evakuaciju civila

Na jutros održanoj konferenciji za novinare koja se prenosila uživo na društvenoj mreži X. potpukovnik Jonathan Conricus izjavio je da je izraelska vojska “unaprijed objavila svoje namjere…jer želi da u ratu ne stradaju civili”.

“Oni nisu naši neprijatelji, mi ne pokušavamo ubiti ili ozlijediti civile u borbi protiv Hamasa”, rekao je Conricus dodajući da je vojska vidjela kako ljudi slušaju njihova upozorenja i kreću s evakuacijom se s opasnog područja.

“Iznimno je tužno i zabrinjavajuće vidjeti kako Hamas pokušava spriječiti palestinske civile da evakuiraju to područje”, zaključio je potpukovnik.

08:05 Gazu napustilo nekoliko desetaka tisuća ljudi

UN je tijekom noći objavio da je svoje domove u Gazi nakon izraelskog upozorenja o evakuaciji napustilo nekoliko desetaka tisuća ljudi,

Prije same naredbe o evakuaciji, više od 400.000 Palestinaca bilo je interno raseljeno, navodi UN-ov humanitarni ured OCHA.

Izraelska vojska je naredila evakuaciju 1,1 milijuna civila u Gazi uoči kopnenog napada.

Hamas je pozvao ljude da ostanu na mjestu i prkose izraelskoj vojnoj naredbi.

07:20 Otkriveni ljudski ostaci u enklavi

07:20 U racijama izraelskih snaga u Pojasu Gaze otkriveni su ljudski ostaci, a radi se o nestalima od Hamasovog napada prošlog vikenda, izvještava Sky News.

Prema Haaretzu, oružane snage su ušle u enklavu za koju se smatra da je Hamas držao oko 200 ljudi kao taoce te su izvučena tijela nekoliko ljudi. Pronađeni su i predmeti koji su pripadali nestalima.

07:15 Pripreme za sljedeću fazu operacija

Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga Jonathan Conricus je na brifingu rekao da postoji ‘značajno kretanje civila‘ koji se kreću prema jugu, rekavši da oni ‘čine pravu stvar za svoju obitelj i vlastitu sigurnost‘.

Conricus ističe da se diljem Pojasa Gaze izraelski rezervni vojnici spremaju za sljedeću fazu operacija istaknuvši da je krajnji rezultat ovog rata uništenje Hamasa i njihovih vojnih sposobnosti.

