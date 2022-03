CITIRALI MILANOVIĆA, A TAMAN IH PROZVAO: Svjetski mediji o padu letjelice u Zagrebu: ‘Misterozni dron iz sovjetske ere’

Nedugo nakon što je predsjednik Zoran Milanović na izvanrednoj press konferenciji oko pada letjelice vojnog tipa na zagrebačkom Jarunu sinoć poslije 23 sata prozvao strane medije jer o događaju nisu objavili ni crtice, britanski BBC u sklopu praćenja događaja oko agresije na Ukrajinu objavio je tekst o slučaju iz Hrvatske.

Kako piše BBC, gradonačelnik glavnog grada Hrvatske, Zagreba, rekao je kako je pravo čudo da nitko nije stradao kada se sinoć oko 23 sata u gradu srušila letjelica za koju se sumnjalo da je vojni dron veličine zrakoplova. Prema riječima hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, bespilotna letjelica je ruske proizvodnje: “Ali nije poznato je li u vlasništvu ukrajinske ili ruske vojske”.

Neslužbeni izvještaji govore da bi to mogao biti dron TU-141 iz sovjetskog doba, kojim je upravljala ukrajinska vojska. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je kako su fragmenti drona pronađeni u nekoliko područja jugozapadnog predgrađa Jaruna. “Nitko nije stradao, na sreću. Radi se o velikoj letjelici”

Hrvatski čelnici kažu da je dron letio iznad Mađarske 40 minuta, a zatim je još sedam minuta ušao u hrvatski zračni prostor prije nego što se srušio u glavnom gradu.

Predsjednik Zoran Milanović, koji je ujedno i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, pozvao je Hrvate da ostanu mirni, rekavši da se ovakva vrsta incidenata događa tijekom sukoba i da se smatra da dron nije bio usmjeren na Hrvatsku, piše BBC.

O jučerašnjoj eksploziji izvijestio je i Jerusalem Post, International Business Times, Nexta i brojni drugi.

❗️The drone that fell in #Croatia came from #Hungarian airspace. Before that, it was in #Romania‘s airspace, #Croatian Prime Minister Andrej #Plenković said

