ČITALA VIJESTI I SHVATILA DA IDE U ZATVOR! Osuđena tajnica u šoku, tvrdi da nije kriva: ‘Postala sam osumnjičena kada je Saucha dao glas za Vladu’

Autor: Dnevno.hr

Sandra Zeljko, bivša tajnica Tomislava Sauche, nekadašnjeg predstojnika ureda tadašnjeg premijera Zorana Milanovića, otvorila je dušu.

Nakon što je Vrhovni sud potvrdio prvostupanjsku presudu zbog lažiranja putnih naloga, Zeljko je osuđena na 4.5 godina zatvora, a mladi Saucha dobio je tri.

Bivša Sauchina tajnica dobila je godinu i pol zatvora više jer je preko lažnih putnih naloga nastavila podizati novac i u mandatu idućih vlada. RTL-ova reporterka pitala je Zeljko gdje je bila kada je čula vijest da je potvrđena presuda i kako je reagirala.





“Sasvim slučajno sam vidjela na portalu, nešto sam tražila, više ne znam točno ni što. I kad sam pogledala i vidjela pravomoćnu presudu mislila sam da je nekakva greška. Da je možda kriva formulacija ili nešto… Nije mi bilo jasno, bila sam šokirana. Ušla sam u taj članak i pogledala sam datum vidim 21.3. ja sam ostala zatečena, u nevjerici, ne znam što bih uopće rekla koliko sam bila šokirana.

Odmah sam otišla nazvati svog odvjetnika da pitam što je to, jel’ to stvarno, s obzirom da mi nikakvu presudu još nismo dobili. Ja ju nisam dobila pa sam ga išla nazvati da vidim je li on dobio presudu. O čemu se radi. Najviše me iznenadilo da mediji pričaju o tome, a da ja nemam nikakvu informaciju”, rekla je Zeljko za RTL Danas.

Inače, Saucha je prvi “žetončić” Andreja Plenkovića koji mu je spasio tadašnju parlamentarnu većinu.

Smatra se nevinom

Zeljko je upitana je li psihički i fizički spremna otići u zatvor, na što je negativno odgovorila. Tvrdi da je samo radila svoj posao i da nije kriva.

“Cijelo vrijeme sam vjerovala u pravednost suđenja i vjerovala sam da će istina pobijediti. Ja nisam ništa napravila, ja nisam kriva, niti se osjećam krivom. Samo sam radila svoj posao”, rekla je.

"Od samog početka imala sam ponude od raznih medija za izjave. S obzirom da sam ja dugo godina u sustavu kao državni službenik, smatrala sam da ne trebam davati izjavu, da ne utječem na nikoga sa svojom izjavom, da će pravosuđe napraviti sve po zakonu kako treba.









Ali evo ja sam šokirana da sam dobila 4 i pol godine zatvora za nešto što uopće nisam napravila, za što uopće nisam kriva. Radila sam samo svoj posao, gdje nisam odstupala niti u tom poslu niti u prethodnim godinama od posla koji sam radila”, govori bivša Sauchina tajnica.

Od svjedokinje, do osumnjičene

Zeljko je prvo u slučaju bila svjedok, a potom je postala osumnjičena. Upitana je kako se to dogodilo.

"Ja sam kada se to razotkrilo cijelo vrijeme surađivala s Uskokom. Ja sam svu dokumentaciju, sve što sam imala sam im pomogla u davanju izjava i davala dokumentaciju. Isto tako o svemu sam bila, kad sam razgovarala s Uskokom, povratno se vratila na posao bila rekla gospodinu Plenkoviću i gospodinu Božinoviću.









Sve, bez ijednog zareza što sam rekla na Uskoku rekla sam i njima. To se dogodilo u onom trenutku kada je Saucha dao svoj glas za vladu, da vlada ne bi pala. Ja sam postala osumnjičenik", rekla je između ostalog.