ČISTKA GLAVNOG DRŽAVNOG INSPEKTORA: Mikulićev i Ćelićev pakleni plan za novi mandat u zagrebačkom HDZ-u!

Vladajuću stranku posljednjih nekoliko tjedana tresu veliki unutarstranački nemiri. Dio članova nije zadovoljan premijerom Plenkovićem i njegovim vodstvom stranke, no veći problem od toga zbiva se unutar najveće njihove organizacije – one Grada Zagreba, kojom ravna glavni Državni inspektor, Andrija Mikulić.

Trzavice i podmetanja u zagrebačkom HDZ-u postale su javna tajna, a sve zbog unutarstranačkih izbora koji su na rasporedu iduće godine. Nekoliko je članova istaknulo svoju kandidaturu, no ako ćemo suditi po informacijama koje su nam kazali dobro upućeni izvori, sve bitke u ratu frakcija za sada idu u korist tandema Ivan Ćelić – Andrija Mikulić. Navodno je ovaj dvojac sklopio pakt te se odreda rješavaju svih onih koji ‘ne sviraju kako oni dirigiraju’.

Prvi je, po svemu sudeći i prema nekim šuškanjima, ‘stradao’ Pavo Kostopeč. Ovaj mladi i perspektivni član, koji je po struci inače doktor, vodi jednu od frakcija te je svojevremeno istaknuo potencijalnu kandidaturu za preuzimanje gradske organizacije HDZ-a. No, čim se doznalo da je Kostopeč jedan od protukandidata aktualnom šefu, razriješen je s dužnosti člana Upravnog vijeća Kliničke bolnice “Sveti Duh”. Do razrješenja je došlo krajem kolovoza.

“Nije to ništa čudno. Ovakve su stvari postale modus operandi Ćelića i Mikulića. Rješavaju se svih koji su im potencijalna konkurencija, smjenjuju ih s visokih pozicija te na sve načine pokušavaju opstruirati protukandidate”, kazao nam je jedan od dobro upućenih stranačkih izvora. Drugi pak nam je izvor potvrdio kako je Kostopeča smijenio upravo Ćelić, a zanimljivo je da mu je to javno i kazao na jednom događaju. Odluka o razrješenju bila je navodno napisana istog dana, samo kako bi ukazao na svoju moćnu poziciju u stranci.









Dvojac je navodno kumovao smijeni devetero HDZ-ovaca iz afere Whatsapp. Navodno su ti članovi već duže vrijeme razmatrali preuzimanje gradske organizacije, no moćan ih je dvojac po kratkom postupku pod velom govora mržnje maknuo iz stranke, i to ne jer su bili prijetnja premijeru, već jer su bili prijetnja gradskoj organizaciji. Zanimljivo je i pismo koje je Božo Medić, jedan od izbačenih HDZ-ovaca, prije nekoliko dana uputio Plenkoviću. U pismu stoji kako je za svoje izbacivanje saznao iz medija te kako nakon svega, on i dalje ne zna kakav je njegov status u stranci, ali i navodi kako je o svemu razgovarao sa Ćelićem te još nekim članovima.

Izvori su nam potvrdili kako Ćelić, suprotno nekim nagađanjima, nema za sada ambicije za preuzimanjem gradske organizacije, već isključivo pomaže Mikuliću kako bi ostao na poziciji predsjednika zagrebačkog HDZ-a na nadolazećim unutarstranačkim izborima.

Ćelić je koncentriran na predsjedničke izbore

Za navedene smo prozivke kontaktirali i dva glavna aktera ove priče, saborskog zastupnika i tajnika Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba Ivana Ćelića te glavnog Državnog inspektora i predsjednika Gradske organizacije HDZ-a grada Zagreba, Andriju Mikulića.

“Kao tajnik zagrebačkog HDZ-a maksimalno sam usredotočen na predsjedničke izbore i novu pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović. O unutarstranačkim izborima ću govoriti kada budu raspisani”, kazao je Ivan Ćelić za naš portal.

Mikulić nam do zaključenja ovog teksta nije odgovorio niti na poziv niti na SMS poruku. Pretpostavljamo da je i on, baš kao i njegov kolega, masimalno koncentriran na novu pobjedu aktualne pšredsjednice, čiju kampanju vodi na području grada Zagreba…