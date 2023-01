ČISTAČICA (29) SVAKI DAN PUTUJE OSAM SATI DO POSLA I NAZAD! ‘Nadam se da ova situacija neće trajati zauvijek’: Priča djevojke ukazala na velik problem

Autor: Dnevno.hr

Putovanja na posao jedan su od problema s kojima se suočavaju radnici diljem svijeta, dok su naknade za prijevoz pak stavke oko koji brojnih sindikati vode bitke s poslodavcima i traže da one budu izdašnije.

Jedan neobičan slučaj dolazi iz talijanskog Napulja, gdje čistačici nije problem putovati do posla na vrlo udaljenom mjestu.

29-godišnja Giuseppina Giuliano iz Napulja tako svakodnevno putuje 1600 kilometara vlakom kako bi stigla na posao u Milano i vratila se kući.





Ova dama tvrdi da je isplativije putovati vlakom nego naći stan u gospodarskom centru sjeverne Italije što je podijelilo mišljenje talijanske javnosti.

Ona svakoga dana kreće s glavnog kolodvora u Napulju vlakom u 5.09 za Milano kamo stiže u 9.24. Odatle javnim prijevozom nastavlja do gimnazije Boccioni, u kojoj radi kao čistačica. Smjena joj počinje oko 10, a završava u 17, nakon čega ima malo vremena i obično ga iskoristi za nabavku u supermarketu. Vlak za Napulj kreće joj u 18.20, a kod kuće je oko 23.30.

Ima svoju računicu

Giuseppina tvrdi da je sezonska karta za vlakisplativija od stana u Milanu. Zahvaljujući takozvanim bodovima za često putovanje i popustima na sezonsku kartu, troši oko 400 eura mjesečno na prijevoz, a najjeftiniji mjesečni najam garsonijere u Milanu košta najmanje 650 eura, dok najam dvosobnog stana doseže i 1800 eura. Giuseppinina mjesečna plaća iznosi 1165 eura, a ono što uspije sačuvati uplaćuje na štednju.

“Svjesna sam da je to puno odricanja, s obzirom na to da svako jutro, uključujući subotu, odlazim na vlak za Milano u pet. No navikla sam se i nemam problem s tim”, kaže čistačica i dodaje:

“Nadam se da ova situacija neće trajati zauvijek. Sad sam još uvijek mlada i mogu podnijeti ovaj napor, no kako starim, sve je teže. Ipak, sigurna sam da mi je sudbina namijenila lijep smještaj u Milanu po pristupačnoj cijeni”, zaključuje Giuliano.









Njezina je sreća i ta da ne mora putovati na posao, recimo vlakom HŽ-a.