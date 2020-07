ČISTA PANIKA: Njemačka obitelj izgubila sina, no sve je završilo sretno zbog dobrih Zadrana

Autor: Dnevno/M.V.

Odlazak na sladoled za jednu se njemačku obitelj u srcu Zadra ubrzo pretvorio u paniku. Naime, Inga i Ahim došli su do slastičarnice sa svoja tri sina, no onda su na trgu primijetili da se 4-godišnji dječak izgubio među gradskom vrevom.

Počeli su paničariti, a kada je primijetio što se događa, jedan građanin im je odlučio pomoći i pričuvati im djecu dok oni traže nestalog dječaka. U pomoć je pozvana i policija.

Za to vrijeme, izgubljeni dječak uplakan je teturao zadarskim ulicama i naposljetku pružio ruku Zadraninu koji je i sam čekao svog sina. Kako dječak razumije samo njemački jezik, a Zadraninu on nije poznat, nije znao što se zapravo događa. Ipak, i on je pozvao policiju pa je dječak ubrzo vraćen roditeljima.

“Uvijek nešto s njim! Ali dobro je, nije nam prvi put u Zadru, imamo vikendicu na Viru tako da često budemo u gradu. Znao sam da ćemo ga naći, ali nisam znao da su ljudi ovdje tako dragi i ljubazni. Hvala vam svima”, rekao je otac Ahim nakon incidenta za Zadarski.