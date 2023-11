Ćipe usporedio Plenkovića s majorom Medićem: ‘Isti je duh bijesa i prezira izbijao’

Autor: Dnevno.hr

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe na svom je Facebooku usporedio premijera Andreja Plenkovića s čovjekom koji ga je maltretirao u logoru za vrijeme Domovinskog rata.

“Kako se duh majora Medića naselio u Plenkovića? Jeste li se i vi jučer čudili: Zašto takav Plenkovićev napad na nevinog Damira Markuša? Cijelu noć sam razmišljao o tome jer to je bila mržnja koju sam već negdje vidio. I to znate gdje: To je onaj cinizam i podsmjeh koji sam nedavno doživio svjedočeći protiv majora Medića koji me maltretirao u logoru!





Isti je duh bijesa i prezira izbijao jučer kod Plenkovića. Ista onakva mržnja i želja da me uništi samo da bi mogao”, piše Mlinarić u objavi od jučer.

‘Progon Nicoliera i njegove mame’

Mlinarić je komentirao sukob s Plenkovićem u saboru.

“Ali, znate li zašto? Kreće osveta za Vukovar, jer mu nije uspjela operacija devastacije Dana sjećanja. Stoga je bijesno i luđački krenuo na Markuša – ali ne radi Markuša.

Nego, sad kreće progon Poula Nicoliera, i njegove mame. Osvećuje im se jer nisu htjeli dalje ići protiv Vukovara, onako kako se Medić nama osvećivao jer je slomio zube na Vukovaru kao i ovaj divljak”, nastavlja Mlinarić.

‘U sam vrh vlasti ušuljala se zvijer koja ždere sve što je nama sveto’

“Možda to ovog časa ne podržavaju Medved i ekipa, ali kako se progon bude zahuktao, kao i uvijek do sada, stat će oni iza svake geste velikog vođe. I Deur, i Medved, i Đakić… Ali i ovo me zaintrigiralo: Dok me gledao s tom mržnjom, došlo mi je da sam već negdje vidio takav izraz lica i mržnju: To je zapravo bijes kakav su imali oni koji su razarali moj grad”, kaže.

“Ali s tim se i sve drugo slaže: Jeste li ikada vidjeli ili naslutili i najmanji izraz iskrenog poštovanja prema hrvatskim braniteljima, divljenje njihovom herojstvu, zahvalnost za žrtvu koju smo podnijeli?

U sam vrh vlasti ušuljala se zvijer koja ždere sve što je nama sveto. Ali, ne čini on to zato što ne zna, ili što nije sposoban. Nego zato što ne cijeni naš nacionalni identitet, našu povijest ni Domovinski rat”, piše Ćipe.









‘Nije slučajno uzeo Pupovca za partnera’

Mlinarić je kazao da Plenković Pupovca nije izabrao slučajno.

“Nije on Pupovca uzeo za partnera i suflera zato jer nije imao koga, nego jer slično misle. Ne prezire on Markuša zbog događaja na Markovom trgu, nego jer su takvi heroji kao on svjedoci njegovih izdaja.

Nije on zatvorio Markov trg zato da bi se branio od terorizma, nego da bi se branio od naroda. Nije uzeo Medveda, Deura, Đakića i Milasa zato što voli branitelje, nego da bi ga oni branili od branitelja. Oni su tu da, kad ga, kao ja i slični budemo prozivali – da ih pusti kao pse da nas napadaju i kritiziraju.









Zato je osmislio operaciju Vukovar, jer je htio razvodniti i demotivirati Kolonu sjećanja. Zato u njegovoj režiji Pupovac baca vijence u Dunav, zato ponižava Hrvatsku vojsku koja se mora pokloniti žrtvama za koje nije kriva; zato se ne da HOS-u u Knin, i zato sve ovo. Zato sve ovo, i zato onakav očajnički bijes. No, prepoznali smo i prozreli na vrijeme. Ali, ne znaš ti Plenki što je Vukovar! I dobro je što ne znaš”, zaključuje Mlinarić.