Ćipe saznao što se priča o njemu, u šoku je: ‘To je došlo iz mračnih soba’

Na konferenciji za medije zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe obavijestio je javnost o tome da, iako je član Vijeća za domovinski pijetet, koje je zasjedalo u petak, nije dobio poziv na njegovu sjednicu kojom je predsjedao ministar branitelja Tomo Medved.

Mlinarić smatra da poziv nije dobio zato što bi se na sjednici argumentima i činjenicama suprotstavio vladajućima i branio ono što su oni napadali.





“Njih to ne zanima, njih ne zanima drugačije mišljenje, njih zanimaju poslušnici, oni koji će im samo klimati glavom“, dodao je.

‘Mračne sobe HDZ-a’

Mlinarić je istaknuo i drugi primjer: “Na HRT-u sam gostovao neki dan. To je došlo iz mračnih soba HDZ-a, preko Ante Deura koji me na javnoj televiziji optužio da radim paradržavnu instituciju. U prvi tren sam bio zbunjen, no on je mislio na Centar dr. Ivan Šreter.

To je udruga koju sam osnovao prije godinu dana, koja se bavi neprocesuiranjem ratnih zločina i koja je do sada podnijela osam kaznenih prijava te angažirala dva najbolja odvjetnička ureda u Hrvatskoj. Znači, ako preko jedne udruge pokažete kako se treba raditi, vi ste za Andreja Plenkovića i njegove poslušnike paradržavna organizacija. U kojoj to demokratskoj državi na svijetu postoji?”, upitao se Mlinarić.

‘Civilno društvo treba djelovati kao korektiv države’

Zastupnik Domovinskog pokreta istaknuo je da civilno društvo treba djelovati kao korektiv države i da bi bilo dobro kada bi imali i civilno društvo koje bi urlalo protiv korupcije. On, dodaje, djeluje u području koje mu je poznato gdje je ukazao na to da oni koji su izvršili agresiju na Republiku Hrvatsku nisu procesuirani i kažnjeni.

Mlinarić je podsjetio i na to da je Andrej Plenković Domovinski pokret nazvao terorističkom organizacijom. “Za njega terorizam nije ubojstvo hrvatskih policajaca u Borovu Selu, nego je terorist Damir Markuš koji se borio za ovu državu, za razliku od njega koji nije, nego je u Parizu jeo kroasane. Plenković je danas pokazao svoje pravo lice“, zaključio je Mlinarić.