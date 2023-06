Ćipe razočaran Plenkovićem u Srbiji: ‘To je katastrofa, pa Brnabić je u nekim stvarima u pravu’

Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta, na konferenciji za medije upozorio je na hakerski napad koji se dogodio na njegove Facebook stranice i stranicu Domovinskog pokreta. Davor Dretar, zastupnik Domovinskog pokreta, komentirao je katastrofalne tuče koje su pogodile sjeverozapad Hrvatske, iznio je zahtjev za podnošenjem ostavke ministrice poljoprivrede zbog neprovođenja važećeg Zakona o sustavu obrane od tuče te najavio prosvjed zbog neprovođenja obrane od tuče.

”Htio bio obavijestiti javnost da smo imali hakerski napad prošle srijede u 12:05 sati. Hakirana je stranica Domovinskog pokreta, ušli su u nju, ali meta sam bio ja. Nisu dirali Domovinski pokret ni njihovu stranicu. Otišao sam na policiju i sve prijavio. Hakeri su preuzeli moju stranicu koja ima 45.000 pratitelja. Inzistirao sam od policije da se to vrati i rekao sam im da je to od trenutka mog poziva njihova odgovornost. Ja ne znam što netko može staviti na tu stranicu, primjerice da sam poručio da se tuku migranti, i onda ja imam problem”, uvodno je poručio Mlinarić.

Kaže da je policija reagirala i da mu je u roku od 24 sata stranica vraćena, ali da je meta napada bila i stranica Centra dr. Ivana Šretera, koju također vodi. Dodao je da su hakirali tu stranicu i preuzeli je te da je do danas nije uspio vratiti, a upozorio je i da su skinuli dio novca kojim je plaćao Facebooku oglas.

Mlinarić: Meta sam hakerskih napada jer podnosim DORH-u kaznene prijave za ratne zločine

”Pozivam policiju da reagira. Ne znam zbog čega se to dogodilo i tko je to napravio. Nikoga ne optužujem, ali znam da je Centar do sada odnio pet kaznenih prijava u DORH, a upravo im sada nosim šestu kaznenu prijavu. Mislim da je to jedan od razloga zašto sam meta bio baš ja”, istaknuo je.