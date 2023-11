Ćipe prozvao Medveda zbog Kolinde: Sjećam se što je rekla, dajte taj novac silovanim ženama

Autor: Dnevno.hr

U Saboru je u tijeku izjašnjavanje o amandmanima na Vladin prijedlog Državnog proračuna za 2024. Ukupno je podneseno čak 468 amandmana, od čega je samo pet vladajućih.

Saborski zastupnik Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) prozvao je Vladu da se u njenom mandatu više ne može održati misa za stradale na Bleiburškom polju, te izjavio da je spomenik ondje i sve oko njega zaraslo u travu.





Ćipe: Jeste li vidjeli kako je zarastao spomenik na Bleiburgu?

Vladina predstavnica nije prihvatila amandman Kluba DP-a da se iznos za obilježavanja spomendana Bleiburške tragedije poveća za tri milijuna eura, s planiranih 66.000 eura.

“Tražimo glasanje, podsjećam javnost da smo za vrijeme ove Vlade, koja se predstavlja da ima dobre veze u EU, doživjeli da ne možemo na Bleiburškom polju održati misu, ne možemo komemorirati ubijene. Sveli smo se na to da austrijska policija taj dan proganja ljude. 14 tisuća eura je malo za obilježavanje. Na što ste ih uopće potrošili kada vidimo da je spomenik zarastao u travi?”, pitao je Ćipe.

‘Stavite petokraku kamo spada’

Državna tajnica Tereza Rogić Lugarić u ime Vlade je odbacila amandmane Domovinskog pokreta o 23. kolovozu, odnosno Europskom danu sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima – nacizma, fašizma i komunizma. Vladajući smatraju, Zakonom o blagdanima taj je dan određen kao spomendan i u dostatnom iznosu se planira trošak Sabora u obilježavanju istog.

Nezadovoljan odlukom, zastupnik Mlinarić Ćipe zatražio je glasanje.

“Taj amandman nam sugerira da bismo se trebali obračunati s totalitarnim režimima i obilježiti ih na pravi način kao u Europskoj uniji. Što bježimo od petokratke da je ne bi zabranili i stavili je gdje spada, kao zločinački simbol. Nego se svake godine u svibnju vijori u Kumrovcu. Ako 22. lipnja može biti neradni dan, ne vidimo zašto i 28. kolovoza ne bude takav, kada se sjećamo najvećih zala”.

‘Uzmite sredstva Kolindi i dajte silovanim ženama’

Mlinarić je komentirao i odbacivanje amandmana o povećanju sredstava u programu za branitelje iz Domovinskog rata. Resorno Ministarstvo smatra da su predviđena sredstva dostatna za podmirivanje svih preuzetih obveza, moglo se čuti u obrazloženju vladajućih.

“Više bih volio da je tu došao ministar Medved i da obrazlaže amandmane. Ne čudi me da ste ih odbili, niste u stanju preko godinu dana sazvati sjednicu o logorašima. Toliko o ministru. Amandman odbijate za skrb branitelja, sve je otišlo gore, inflacija je, i oni bi trebali dobiti povećanje da dostojanstveno žive”, rekao je zastupnik.









Posebno je emotivno govorio kada je odbijen amandman u kojem su tražili sredstva za žene žrtve silovanja tijekom rata.

“Stavili smo u objašnjenju da treba uzeti novac iz Ureda bivše predsjednice i dati silovanim ženama. Kandidatkinja HDZ-a je u predsjedničkim izborima za novi mandat govorila da se od doma radi za 7000 eura, ja se nadam da ona radi za 7000 eura i da joj ne treba ured, da nema potrebe bacati novac na to, već da treba dati silovanim ženama, nikakav novac im ne može nadoknaditi to što im je oduzeto dostojanstvo. Ono im je i drugi puta oduzeto nakon silovanja, jer počinitelji nisu kažnjeni. Novac im to ne može vratiti, ali barem država pokazuje skrb”, rekao je.