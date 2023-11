Ćipe poslao poruku upozorenja: ‘Plenkoviću, nakon ovoga više ništa neće biti isto’

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe oglasio se nakon jučerašnje Kolone sjećanja u Vukovaru, u kojoj se okupio nikad veći broj ljudi.

Podsjetimo, Domovinski pokret je uoči ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara uputio nekoliko snažnih poruka da je SDSS-ovom bacanju vijenaca u Dunav 17. listopada odzvonilo te da im to ovaj put neće dopustiti.





Ćipe je poručio, ako treba, stat će u živi zid. Na kraju je Milorad Pupovac prelomio i rekao da ove godine neće u Vukovar ni u Škabrnju, a pretpostavlja se da je toj odluci kumovao i premijer Andrej Plenković kako bi se izbjegle dodatne tenzije.

Ćipe ima poruku za Plenkovića: Nitko nam neće mijenjati povijest

Ćipe je na Facebooku objavio status o jučerašnjem danu u Vukovaru, a uputio je i novu poruku premijeru Vlade RH.

“Gromko nam svima dovikuje da svemu svijetu zvoni u ušima, a i grobovi naših poginulih podsjećaju nas glasnije nego ikad: Nismo se mi borili za bilo koga, nego za svoj hrvatski narod! Nismo se borili protiv apstraktnog neprijatelja, nego protiv agresije Srbije i njene vojske. Glasna poruka ove kolone sjećanja jasno kaže: želimo nacionalnu politiku, temeljenu na našem identitetu. No, trenutna politika to ne prepoznaje, pokušava ugroziti naš nacionalni naboj i identitet mijenjajući povijest i suštinu rata u Vukovaru. Tamo se pokušava uništiti identitet i postojanje naroda. Ne želimo politiku SDSS-a u vladi jer to nije politika koja služi dobru Hrvatske; ne vjerujemo joj, niti znamo čija je to politika, i stoga ne želimo da bude politika vlade.

Ovo je poruka najprije upućena osobno Plenkoviću: Mi nećemo dopustiti da nam itko mijenja povijest. Mi smo Hrvati! Narod koji je stoljećima sanjao svoju slobodu, mi ne želimo postati netko drugi; ne želimo usvojiti drugu kulturu ili vrijednosti osim onih u kojima živimo. Još uvijek se mi nismo zasitili naših pjesama, slobode, boja i obilježja; još uvijek ih željno iščekujemo kao prvog dana. Ne pristajemo na to da nam itko zanemari bolne i svete istine. Želimo vidjeti naše velikane u školama, medijima i javnom prostoru, ali čini se da činite sve kako biste ih tamo spriječili. Želimo lektire koje slave naše herojske pobjede, ali vi to sprečavate. Želimo filmove, dokumentarce, istraživanja koji slave kulturu pobjednika. Želimo naše heroje prisutne u javnosti, ne samo one koji su u strankama, nego želimo u javnom prostoru i sve heroje, kako bi ih nove generacije mogle doživljavati, izricati im zahvalnost, i odgajati mlade u tom duhu. Željni smo ih, naših heroja. HRT, pod vašom vlašću, ne radi ništa u vezi s tim. Ne želimo dvije škole u Vukovaru, gdje se u jednoj, za Srbe, uči iskrivljena povijest i odgajaju učenici da gaje mržnju prema državi u kojoj žive.

Ovaj narod je jučer poslao poruku samo vladi, nikome drugome: želimo promjenu u vašoj politici, želimo povratak našim nacionalnim interesima, ne interesima SDSS-a, Bruxellesa ili članova HDZ-a. Želimo interese naroda, a ne interese 100 000 članova stranke koji opstruiraju demokraciju, pravedna tržišna natjecanja i učinkovitu administraciju”, piše Ćipe.









‘Nakon ovoga više ništa nije isto’

Dodaje, ova kolona sjećanja pokazuje da Plenković ne razumije narod, što mu konstantno pokušava prenijeti.

“Ova kolona sjećanja pokazuje da Plenkovićev partner u vlasti ne bi smio polagati vijenac u Dunav za žrtve koje nisu stradale onog dana. Ova kolona sjećanja pokreće strmoglavi pad takve arogantne politike. Mnogi su pokušali falsificirati Vukovar, a najagresivnije to čini uz podršku Plenkovića osoba koja bi danas trebala osjećati najveću nelagodu i poniznost. HDZ nije poduzeo ništa kako bi zaustavio bacanje ljage na najbolniju žrtvu i najveću ranu koju narod i dalje osjeća. Očito je da je to bio dio politike HDZ-a: ugasiti svjetlo Vukovara i ušutkati njegov glas kako bi se otvorio put novim inicijativama i učinilo besmislenim svako zalaganje za slobodu i neovisnost. Ova kolona sjećanja i ovaj snažan apel naroda su glas koji govori: stvari se više neće odvijati istim tijekom. Čestitam narodu i svima koji su bili uz njega, svima koji su pružili podršku u ovim danima. Čestitam koloni sjećanja, koja ponovno pokreće Hrvatsku prema smjeru koji želimo, zbog kojeg je Vukovar postao ono što jest. Nakon ovoga, to svi sada razumiju: ništa više nije isto!”, napisao je zastupnik Domovinskog pokreta.