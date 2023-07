Ćipe poslao poruku braniteljima: ‘Ne dižite ruku na sebe, nitko u Saboru nije toga vrijedan’

Sabor je u petak izmijenio Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta, uputio je apel braniteljima da ne dižu ruke na sebe, naglašavajući da nitko u sabornici nije vrijedan takvog čina. Njegova izjava uslijedila je nakon što je oporba napustila sjednicu zbog nesazivanja izvanredne sjednice.

“Ne dižite ruku na sebe, zbog svojih roditelja, zbog djece, nitko u ovoj sabornici nije toga vrijedan”, poručio je braniteljima Mlinarić te objasnio da je samo zbog toga ostao u sabornici koju je ranije napustila oporba revoltirana nesazivanjem izvanredne sjednice.

Naglasio je i da je ruku na sebe dignulo 3500 branitelja, “cijela jedna brigada”, a da u 32 godine hrvatske državnosti to nije učinio ni jedan političar. Poručio im je i da svakom zlu dođe kraj, pa će i “pljački, korupciji i omalovažavanju!“





Izmjene Zakona

Izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima, povećat će se iznos osobne invalidnine i drugih prava koja se temelje na proračunskoj osnovici. Također, stvara se pravni okvir za osnivanje ustanove koja će pružati dugotrajni smještaj braniteljima koji nisu u mogućnosti brinuti o sebi.

Uz to, mijenjaju se i odredbe iz mirovinskog osiguranja kako bi se braniteljima omogućilo duže zadržavanje u svijetu rada uz primanje mirovine. Branitelji koji primaju najnižu mirovinu moći će raditi do pola radnog vremena uz puni iznos mirovine. Branitelji s invalidskom mirovinom moći će raditi do pola radnog vremena i primati punu invalidsku mirovinu.

Novim zakonskim izmjenama stvara se pravna osnova za osnivanje braniteljskih centara koji će pružati dugotrajni smještaj braniteljima koji su nemoćni i žive sami.

Do pola radnog vremena, uz primanje punog iznosa obiteljske mirovine, moći će raditi i članovi braniteljskih obitelji koji primaju obiteljsku mirovinu, najčešće supruge. Do sada nije postojala mogućnost rada uz primanje obiteljske mirovine, a u slučaju zaposlenja, mirovina se obustavljala.









Izmjenama Zakona stvara se pravna osnova za osnivanje braniteljskih centara kao ustanove za pružanje dugotrajnog smještaja branitelja s obzirom na to da ih je sve više nemoćnih i u samačkim kućanstvima.

Novi model određivanja osnovice

Predložene zakonske izmjene donose i novi model određivanja osnovice za ostvarivanje prava iz zakona.

Sada se osobna invalidnina i druga prava određuju u postotku od proračunske osnovice, čiji iznos nije mijenjan od 2001. Slijedom toga, iznosi prava hrvatskih ratnih vojnih invalida, drugih prava po osnovi oštećenja organizma ili gubitka člana obitelji – isti su 22 godine, dok su istodobno rasli iznosi prosječne neto plaće i troškovi života, kazao je ministar.









Predviđena je i mogućnost ostvarivanja prava na troškove ukopa za umrle pripadnike HVO-a koji su u trenutku smrti imali hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj.

Sabor je izmijenio zakone o tržištu električne energije i o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, te su izmjene bitne za razvoj tržišta električne energije i gradnju novih postrojenja na obnovljive izvore energije.

Izmijenio je i Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin, pri čemu je odbio zahtjev oporbe da sabor zaduži vladu da u roku 30 dana pokrene postupak razrješenja Uprave HEP-a zbog plinske afere. Kod glasovanja o tom zaključku, oporbenih zastupnika nije bilo.