Ćipe pitao Turudića što će učiniti po pitanju ratnih zločina: Ovaj mu odmah odgovorio

Danas su se četiri kandidata za poziciju Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske predstaviti na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe. Mladen Dragičević, Emilijo Kalabrić, Ivan Turudić i Nikša Wagner iznijet će svoje programe te odgovarati na pitanja članova odbora i zastupnika zainteresiranih za njihove vizije za Državno odvjetništvo.

Prema rasporedu, prvi će se predstaviti odvjetnik Mladen Dragičević, slijedi aktualni zamjenik glavne državne odvjetnice Emilijo Kalabrić, potom sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić, te na koncu zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Splitu Nikša Wagner.

Riječ je o kandidatima koji su svoje potpune i pravovremene prijave na natječaj za Glavnog državnog odvjetnika ranije poslali Državnoodvjetničkom vijeću (DOV), koje je zatim prijedloge proslijedilo Vladi Republike Hrvatske.

14.10 Rasprava o nasilnom ponašanju

“Postoje glasine da ste kao predsjednik Županijskog suda na sastancima podizali glas, unosili se sutkinjama u lice, da ste omalovažavali i vrijeđali kolege, da ste se pozivali na nemoral i nedolično ponašanje te da ste zastrašivali kolege”, pitala je Zlata Đurđević.









“Sami ste rekli da su glasine, neću komentirati glasine. I ja sam čuo svakakve glasine o vama pa ih ne bi iznosio”, odgovorio je Turudić.

14.00 Nađ: Podržavam zahtjeve Udruge sudaca

“Sami ste naveli da je u prošloj godini DORH zabilježio kadrovske devastacije, koje se mogu spriječiti povećanjem plaća. No, po zahtjevima sudaca i dužnosnika u pravosuđu vidimo da to ne ide samo tako. Ako ne dobiju povećanje plaća, biste li stali iza bijelog štrajka i uz suce i dužnosnike”, pitala ga je Nađ.









“Naravno da podržavam zahtjeve Udruge sudaca jer se oni zalažu za indeksaciju plaća. Ne podržavam štrajk jer to nije primjereno za suce, ali mislim da se mora napraviti reda u sustavu plaća”, objasnio je Turudić.

13.50 Ćipe: Što s ratnim zločinima?

“Podnijeli smo devet prijava, ali dobivali smo čudne odgovore kao da za određeni zločin znaju deset godina, no ništa nije poduzeto. Svaka prijava imala je potrebnu dokumentaciju i dokaze. Što ćete poduzeti po pitanju ratnih zločina”, pitao je Mlinarić.

“Slažem se da nismo dovoljno učinili po pitanju ratnih zločina, s obje strane. Jedino što su oni s hrvatske strane u lošijoj situaciji jer žive ovdje, dok oni s druge većinom žive u Srbiji, koja ih ne izručuje. Pažljivo ću proučiti sve prijave jer sam senzibiliziran po pitanju ratnih zločina kao i vi”, Turudićev je odgovor.

13.10 Na red je došao Ivan Turudić.

“Vjerujem da ste svi pročitali program pa ću ga sažeti. Referentno vrijeme je kraj 2022. i temelji se na izvješću glavne državne odvjetnice, izloženom u Saboru. Prva stvar koja bode u oko jest da od 778 zamjenika državnih odvjetnika nepopunjeno 181 mjesto, što čini oko 25 posto. To je već dio odgovora zašto je pravosuđe sporo i neučinkovito. Kao poseban podatak ističem da 2022. nije zaposlen nijedan odvjetnički vježbenik. Otuda percepcija javnosti i struke. Percepcija se temelji na osjećajima ispred stvarnih podataka, ali je nedvojbeno loše”, kazao je Turudić pa se ispričao na načinu obraćanja jer je bolestan i na bolovanju posljednjih tjedan dana.

12.50 Završilo Kalabrićevo predstavljanje

Nakon gotovo tri sata, Emilijo Kalabrić je završio predstavljanje pred Odborom i sad slijedi stanka od desetak minuta, a potom će se predstaviti Ivan Turudić.

12.05 Prkačin o problemu SPC-a

“Vi ste kandidat za, po mojoj opciji, drugu operativnu funkciju u ovoj državi. zato mi je važno razgovarati s vama, iako sam ovu priču htio zadržati za jednog drugog kandidata. Zadovoljan sam odgovorom na repliku. Ako praksa bude kao teorija, sjajno. Dali ste gospođi Vidović Krišto najpristojniji odgovor koji je dobila u Saboru. navikao sam da se a nju ide đonom, u potkoljenicu, niskim udarcem”, rekao je Prkačin, a Vidović Krišto se nadovezala:

“Ne treba pristojnost, nego istina”.

“U Saboru su donesena dva sabora, i to u istom sazivu. Ovo nije promašena tema, jer je kazneno djelo u podlozi sukobljavanja dvaju zakona, a to su Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakon o zaštiti od buke. Budući da je premijer Sanader imao prijatelja koji je imao običan dnevni lokal, a htio je neobično radno vrijeme, rekli su neka ti kafići rade do 1 ili 2. Službenik ministarstva htio je skrenuti pažnju, ali mi na kraju imamo jedan skandalozan zakon. Zakon o zaštiti od buke nalaže da noć počinje u 11 sati. Ivo Sanader naredio je da njegov radi”, rekao je Prkačin.

“Ivica Račan je potpisao skandalozan ugovor, sramota hrvatskog naroda, a to je ugovor između hrvatske i SPC-a. Svojom rukom ga je potpisao premijer i predsjednik nepostojećeg savjeta nelegalne srpske Pravoslavne crkve. Ugovor je pravno ništetan, jer da bi vjerska zajednica imala legitimitet, ona mora biti upisana u evidenciju. SPC to nije napravila jer da je, priznala bi hrvatsku državu”, rekao je Prkačin, a uslijedio je ugovor:

“Gospodin je očito jako dobro analizirao problematiku odnosa hrvatske države i SPC-a, ali ispitivanje ugovora bila bi nadležnost politike. jedino što ja tu mogu preispitati je to dali je sklapanjem počinejno kazneno djelo”, rekao je kandidat.

11.55 Grmoja: Čestitam

“Brine me što dolazite iz DORH-a, u njemu ste 27 godina i danas ovdje obećavate da ćete se uloviti u koštac s ratnim zločinima… 30 godina nakon rata. Što ste radili dosad? Što ste radili s korupcijom, koju stavljate na zadnju točku programa? Što s pretvorbom i privatizacijom? Zato govorim da treba razdrmati DORH. Imate iskustvo, ali i ogroman teret nečinjenja, neprocesuiranja kriminala u pretvorbi i privatizaciji, ratnih zločina… Vidim, Zekanović vas nije napadao pa mi se čini da ste vi taj, a Turudić je trčao kao maratonac počasni krug, da ga se preko medija razvaljivalo, ali čini mi se da ste vi taj. Čestitat ću vam jer vas je vladajuća većina izabrala i nadam se da će ono što ste ovdje rekli biti tako. Ali, sumnjam zbog miljea iz kojeg dolazite i zbog onoga tko vas je izabrao”, rekao je Grmoja.

“Nisam dobio migove od vladajućih niti u državnoodvjetničkim krugovima. Onaj koji će me predložiti neka to ne rade ako misle da ću nekoga slušati. Želim da za mene glasuju samo oni koji su stvorili predodžbu o meni kao osobi koja će biti samostalna i neovisna. Što se tiče dijela o procesuiranju ratnih zločina, korupcije… da ne ispadne da nisam samokritičan. Statistički gledano, može postojati određeni dio krivnje na DORH-u, ali zaboravljate važnu činjenicu, ulinkovitost rada DORH-a ne ovisi samo o DORH-u nego i drugim tijelima. Postoje službe i kad se pribavi dokumentacija, tu je DORH, koji je tijelo progona. Nije tijelo otkrivanja. Kvaliteta rada DORH-a ovisi o kvaliteti rada svih drugih”, odgovorio je Kalabrić.

11.20 ‘Jesu li optužnice protiv većeg broja ljudi potrebne?’

Bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković htio je čuti odgovor o tome jesu li potrebne optužnice protiv većeg broja ljudi.

“Imam dojam da je u optužnici u vezi Agrokora velik broj ljudi i da to dugo neće završiti. Možete li to obrazložiti?”

“Normalno da nisam za njih. Nažalost, pored ostalog posla, DORH će morati voditi računa o uspješnosti i brzini rješavanja predmeta u sudskom dijelu. Nemojte zaboraviti da od ukupnog broja predmeta, 4100 ili 4200 čeka na zakazivanje rasprave. Nismo proizveli brzu i učinkovitu pravdu”, odgovorio je Kalabrić.

10.55 Prkačin: Biste li procesuirali Plenkovića i Malenicu?

“Prije desetak mjeseci je časni sud poništio odluku nečasnog suda kojom se jednoj vjerskoj zajednici uskraćuje pravo upisa u evidenciju. radi se o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. kada je ministar Malenica dobio konkretne upute da omogući ovoj zajednici upis, promptno je progovorio zdrav razum. Da je pod pritiskom premijera Plenkovića, koji je vezan uz interes te zajednice i rastućeg srpskog sveta, da je Malenica pod pritiskom premijera to učinio. Jeste li spremni obojicu procesuirati?”, rekao je Ante Prkačin.

“To je dužnost Državnog odvjetnika. On mora biti samostalan i ne smije zloupotrebljavati svoj položaj. Onaj koji to čini je kriminalac. Hoće li državni odvjetnik sebi dozvoliti da bude kriminalac?”, odgovorio je Kalibrić

10. 45 Grbin: Što s USKOK-om?

“Moja zamjerka programu je da ste borbu protiv korupcije stavili na treće mjesto. Iz djela programa koji se tiče USKOK-a, uglavnom je to općenito, osim dijela oko frekvencije ljudi u USKOK-u. Nije nužno da su odbačene prijave dokaz nepovjerenja građana u sustav nego olakog odbacivanja kaznenih prijava. Što ćete napraviti da USKOK bude funkcionalniji i da se prijave ne odbacuju olako, kao i što ćete učiniti po pitanju da nemamo ravnatelja USKOK-a”, zanimalo je Peđu Grbina.

“Posebno sam razradio pitanje USKOK-a. Moje poimanje njegove uspješnosti, organizacije i rada svelo bi se na pet točaka – adekvatan zakonodavni okvir, dostatni ljudski i materijalni resursi, proaktivni pristup, međuinstitucionalna i efikasna međunarodna suradnja”, odgovorio je i točku po točku objašnjavao, na što je Grbin odlučio replicirati:

“Zašto sve ovo niste napisali u programu kad je ključno? Ovo što ste rekli je katastrofa. Vi želite osloboditi USKOK od nadzora nad javnim dužnosnicima koji donose odluke u predmetima građanima. Što će nam onda USKOK? Možemo ga i ukinuti.”

10.37 Bartulica: Dugo ste u sustavu i po meni je to vaš minus

“Dugo ste u sustavu i po meni je to vaš minus. Imamo nered i kaos, ali važno je uvesti princip osobne odgovornosti. Ponavljam pitanje, je li Hrvoj Šipek trebala dati ostavku zbog Agrokora”, zanimalo je Stjepu Bartulicu.

“Nije mi minus što dolazim iz DORH-a. Ako me hvalite zbog radnog iskustva, vidio sam u praksi kako funkcionira kad dolaze ljudi koji nisu iz sustava, što nikad nije doprinijelo poboljšanju. Nije prednost doći izvan sustava, potrebno ga je poznavati. Kad govorimo o odgovornosti prvo pođimo otpočetka, državni odvjetnik je dužan vršiti pogon počinitelja kaznenih djela. Kad govorite o Agrokoru, ovo je moje mišljenje, državni odvjetnik je pokrenuo istragu jer je postojala osnovana sumnja u kazneno djelo. Osnovana sumnja se razrješava tijekom istrage, gdje se prikupljaju dokazi je li djelo počinjeno ili nije. Zamislite da je vještačenje zaključilo da nije počinjeno nikakvo kazneno djelo i državni odvjetnik obustavi postupak pa na isti način prozroči štetu državi od milijun eura.”

10.30 ‘Što je s ratnim zločinima?’

“Koje je vaše viđenje vođenja procesa koji se tiču ratnih zločina i nestalih”, pitao je Nikola Mažar.

“Svjestan sam senzibiliranosti javnosti na ovu temu. Znate da su ustrojena specijalizirana državna odvjetništva koja se bave ratnim zločinima i javno je dostupno sve što se tijekom godine učinilo. Naravno, pokušavamo biti proaktivni u tom dijelu. Često mi se događa da žrtva ratnih zločina ne želi svjedočiti protiv počinitelja jer su susjedi”, odgovorio je Kalabrić.

10.15 Emilijo Kalabrić započeo predstavljanje

“Napisao sam program na 14, 15 stranica. Govorilo se da sam mogao više. Međutim, sad kad ste mi dali priliku od 20 minuta, nastojat ću početi od onoga što sam napisao i dodatno obrazložiti pojedine točke programa, a i da ćete mi kroz pitanja pomoći da detaljnije razradimo neke točke kako bi vam bilo jasno što namjeravam”, započeo je predstavljanje Kalabrić pa nastavio:

“Po pitanju kadrovskog stanja u DORH-u, kao jedan od kandidata, moram primijetiti da sve ide jako sporo i da bi trebalo ubrzati rad na donošenju Zakona o državnom odvjetništvu jer to utječe na kvalitetu rada. Zapošljavanje novih kadrova nije jedini način podizanja kvalitete. Lako je kazati da nam treba ljudi i novca, ali unutar postojećeg sustava postoji način riješiti stvari i bez dodatnog zapošljavanja. Naravno da je puna zaposlenost, prema trenutnim mjerilima, bitna. Dugi niz godinama sam u DORH-u i znam kako se to prije rješavalo. Po mom mišljenju, glavni problem je Zakon o državnim vježbenicima i pripravnicima. Nije to greška DORH-a nego sustava koji je kreirao takvu situaciju. Na to se nadovezuje savjetnički položaj.”

“Nudim rješenja. Možda vatrogasna, ali dobra. Jedno se tiče izmjena Zakona o kaznenom postupku. Oduvijek je bilo poznato da je broj državnih odvjetnika veći od broja sudaca. Sa spajanjem sudova, broj se izjednačio, a negdje se i povećao broj sudaca. Što je posljedica? Nije bilo moguće pokrivati brojne rasprave koje bi suci zakazali. Osim toga, događale su se vatrogasne mjere pa jedan spis koji ima 10 ili 15 stranica, jedan dan dođe jednom, drugi drugom i treći trećem zamjeniku. Zamislite situaciju da tako moraju raditi suci. Moja vatrogasna mjera za ovu situaciju jest da se izmijeni zakon pa da za kaznena djela do pet godina državni odvjetnik ne mora ići na rasprave.”

10.00 Katičić: Zanima me vaš stav o presumpciji nevinosti

“Zanima me vaš stav o presumpciji nevinosti. I zanima me kako će DORH provoditi i utvrđivati odgovornost ako se pogriješi u optužbama prema bilo kojem optuženiku ili okrivljeniku. Zasad nema odgovornosti za tako nešto”, pitao je Krunoslav Katičić.

“Svatko može pogriješiti, zato postoji odgovornost višega. Ako bi netko napravio veću grešku, pozvalo bi se na odgovornost, no to su sve teme koje bi se obavljale tijekom vremena.”

09.55 Zekanović: Hoće li i dalje biti praksa kao dosad?

“Ako biste postali glavni državni odvjetnik, hoće li i dalje biti praksa kao dosad, da mediji i novinari saznaju za neke afere i slučajeve prije vas, odnosno, da netko iz DORH-a obavještava novinare. Hoće li biti praksa da se diže haranga na vladajuće, da im se upada u kuće i oduzima mobitele. Kako reagirate na prijetnje, kao one kolege Grmoje, u kojima se govori da dolazi uskoro kraj korumpirane većine? Hoće li to djelovati na vas”, pitao je Hrvoje Zekanović.

“Radio bih svoj posao. Da li je netko dao medijima neku informaciju ili nije, postoji sustav, zna se kako se postupa. Da li je netko nekome nešto rekao, nema veze. Nisam tamo da bih ispitivao je li netko nekome nešto rekao. Posao novinara je ispitivati”, odgovorio je Dragičević, a Zekanović mu je na to kazao da se diskvalificirao.

09.45 ‘Jeste li dobili mig?’

“Kad nabrajate sve državne tvrtke za koje ste radili i obavljali odvjetničke usluge, isto tako kad se pojave dva angažmana trenutno vladajuće stranke, moram postaviti pitanje da li ste dobili mig da se javite ili niste”, pitao je Petar Baranović Restović.

“Nisam dobio mig i nisam nikad radio za HDZ, bio sam u saborskom Odboru za europske poslove, ne za pravosuđe. U većini državnih tvrtki sam izgubio angažmane, a radio sam u raznim tvrtkama tijekom svih vlada”, odgovorio je Dragičević.

09.40 Bartulica: Sadašnje stanje izaziva zabrinutost

“Svjedoci smo da sadašnje stanje zapravo izaziva ne samo zabrinutost, ljudi ne znaju kome vjerovati. Da ste bili na čelu DORH-a tijekom postupka u slučaju bivšeg Agrokora, biste li dali ostavku”, pitao je Stjepo Bartulica, a Dragičević spremno odgovorio:

“I da nije kriva, to je moralna obaveza. Ako ti padne tako veliki predmet, odlaziš i preuzima zamjenik. Meni se takav slučaj ne bi dogodio jer sam ekonomski nezavisan i to mi je prednost. Svaki novi kandidati ima prednost što može biti samo bolji, ne može biti lošiji.”

09.35 Orešković: Zastupali ste državne tvrtke

“Zastupali ste državne tvrtke pa me zanima što će biti s predmetima iz vaše kancelarije dok ste glavni državni odvjetnik i što nakon četiri godine, kako ćete rješavati sukob interesa”, pitala je Orešković.

“Očekivao sam takvo pitanje, nikakav problem. Partner sam u društvu “Dragičević i partneri”. Kad je došao HDZ na vlast, izgubio sam većinu tih klijenata. Radio sam po uredima i u inozemstvu. Ako budem izabran, poslovanje će preuzeti društvo i hoće li ga netko angažirati ili neće, kako bi rekao pokojni predsjednik “ki bi da bi”. Točno, u ime HDZ-a pomagao sam, kao i drugima, interno, na pripremama zakona i susgestija, tako da tu nemam nikakvih problema.”

09.31 Grmoja: DORH je duboko kompromitirana instituacija

“DORH je duboko kompromitirana instituacija, a ovaj izbor to neće promijeniti. Promjena vlasti to jedina može, a nakon toga će se ponovno birati glavni državni odvjetnik”, kazao je Grmoja.

09.30 Javila se Vidović Krišto

Zastupnici Karolini Vidović Krišto nije bilo jasno kako se točno može ispitivati kandidate.

“DORH je prevažna tema, želim da pojasnite hrvatskim građanima kako se može ispitivati kandidate.”

“Nikoga ne možemo tjerati toljagom na odgovaraju na sva vaša pitanja”, odgovorio je predsjednik Odbora Mišel Jakšić.

09.20 ‘Može se pogriješiti mišlju, rječju, djelom i propustom’

“Kao što Biblija kaže, može se zgriješiti mišlju, rječju, djelom i propustom. U DORH-u se previše puta svjedočilo propustima i to se više ne bi smjelo događati. Kao u slučaju Agrokor, gdje se pravi da se ništa nije dogodilo. Potrošili su se novci. U mom programu navedena je brza pravda, slučajeve treba brže riješiti. Treba ići u srž, precizno i tako vratiti povjerenje građana”, kazao je Dragičević.

09.10 Dragičević: Cilj mi je vratiti povjerenje

Predstavljanje je započeo odvjetnik Mladen Dragičević.

“Ovo doživljavam kao osobnu pobjedu zbog transparentnosti jer mi je osnovni cilj vratiti povjerenje u pravosudni sustav. Državno odvjetništvo nije neprijatelj građana, tu je da bi vratilo povjerenje u pravosuđe. Zato je bitan angažman sudova, koji su postali opterećavajući faktor u ovoj situaciji. Ali, zašto sam se uopće prijavio? Ovo je važna funkcija za promjenu percepcije o pravosuđu. Građani su izgubili povjerenje u njega s razlogom.

Tijekom 30 godina iskustva uvidio sam loš ustroj, da zamjenici neuspješnih državnih odvjetnika i dalje ostaju zamjenici, stvaraju kaos. Čak se ni ja s tolikim iskustvom nisam mogao snaći oko toga tko je tamo tko.

Treba promijeniti tu percepciju i strukturu. Veliki problem je i što se zatvorio sustav državnog odvjetništva. Nevjerojatno je da odvjetnik s 30 godina može postati glavni državni odvjetnik, a ne može postati zamjenik. Ako mogu biti glavni državni odvjetnik, mogu biti i zamjenik. Zatvorili su sustav. I onemogućili su mlađem kadru ulazak u sustav. To se mora promijeniti”, rekao je.

09.00 Počeo je Odbor

Kandidati će se predstavljati redom, prvo Mladen Dragičević, a zatim slijede Emilijo Kalabrić, Ivan Turudić i Nikša Wagner. Iz saborskih redova tražili su da se objedine druga i treća točka, za što su bila dva glasa protiv.

Vlada prihvatila prijedlog

Podsjetimo, ranije je Vlada RH prihvatila prijedlog o osnivanju Povjerenstva koje će utvrditi prijedloge kandidata za Glavnog državnog odvjetnika. Povjerenstvo će činiti premijer Andrej Plenković i sedam ministara, koji će naknadno obaviti razgovore s četiri kandidata.

Razgovore će obaviti uz premijera i potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan, te ministar financija Marko Primorac.

