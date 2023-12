Ćipe otkrio što je Most napravio iza kulisa: Nekad ih je simpatizirao, ali ovo ga je skroz razočaralo

Autor: I.G.

Uoči nadolazećih blagdana zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić “Ćipe” osvrnuo se na političku dinamiku između MOST-a i HDZ-a te iznio svoje viđenje njihove suradnje. Mlinarić naglašava da su ove dvije stranke poput “psa i karavane” prema poznatoj poslovici, gdje pas laje, ali karavana nastavlja dalje. On smatra da su afere koje su se dogodile obuhvatile obje strane.

“S MOSTOM??? Psi laju, karavane prolaze!” Ni jedna poslovica bolje ne opisuje političke uloge MOST-a i HDZ-a. U toj podjeli uloga, dobro je i karavanama, jer ih lavež pasa neće zaustaviti, a dobro je i psima – jer ih selo hvali kako glasno laju.

No, selo se, kao i obično, ovih dana baš zavarava: sve ove afere nije otkrio i prokazao MOST, nego su one pronašle i prokazale njega: kako ona prva „plin za cent“, tako i ova druga „pola – pola“, Jer je to tek bačena kost s karavane kako bi očekivani i predvidivi lavež MOST-A pomogao uspjehu jedne druge korupcijske operacije od koje je trebalo odvratiti pozornost.

Istina je bez sumnje da se MOST i HDZ ne vole. Ali, u ovoj raspodjeli uloga, svima je baš dobro. Dok je jednih, bit će i drugih. Ili: dok je korupcije, bit će i MOST-a. A dok je MOST-a bit će i HDZ-a. A to znači, i korupcije”, napisao je Ćipe.

‘Nadao sam se koaliciji s njima’

Također spominje “simbiozu” između HDZ-a i MOST-a koja, prema Mlinariću, kontrolira politički prostor kako bi spriječila značajne političke promjene.

“Vrijeme je dakle da raskrinkamo jednu novu pojavu: krajnje štetnu SIMBIOZU između ovih dvaju parazita. Ta simbioza kontrolira sve inicijative promjena, kako bi spriječila bilo kakve značajne političke turbulencije. Vlast pripada HDZ-u, koju MOST nema namjeru preoteti, nego samo na nju lajati, a MOST-u pripada status pravednika koji brani moral naroda, što HDZ-ovoj korumpiranoj karavani uopće nije bitno. Oni kao takvi, mrzili se ili voljeli, jedni drugima ne predstavljaju nikakvu prijetnju, pa se dogodila prirodna okorjela raspodjela uloga.

Ispočetka to nisam shvaćao, pa sam se nadao koaliciji s njima. No, tko bi mogao pomisliti da njih prvenstveno zanima biti opozicija, odnosno status najglasnijeg laveža na karavanu. Sada se vidi da su od nastanka DP-a oni u nama vidjeli samo konkurenciju i jedinu prijetnju. I to je razlog zašto su pokušali plasirati tezu da kanimo biti koalicijski partneri s ovom zločinačkim dvojicom iz HDZ-a i SDSS-a na vlasti, kojega zapravo jedino mi smatramo i prokazujemo smrtnim neprijateljem. Ali, bitno je lajati, koga briga ako je nekad i uprazno”, napisao je Ćipe na Facebooku.









Tvrdi da vlast pripada HDZ-u, a uloga MOST-a svodi se na glasanje protiv te vlasti, čime jedni drugima ne predstavljaju prijetnju.

“Ova raspodjela uloga HDZ-a i MOST-a ne dopušta da se bilo tko drugi pojavi u prostoru gdje bi mogao poremetiti takvu blokadu stanja. Stoga pokušavaju ismijavati ambiciju bilo koje druge stranke osim HDZ-a da sudjeluje u stvaranju vlasti. Jer, kad bi došla neka poštenija vlast, lavež više ne bi bio tako važan.

Time su sve ambicije su ispunjene. Vrijeme ide, karavane su tu… što ti još treba? Ovdje se zapravo radi o jednoj novoj vrsti uhljebljenja: o uhljebljenju u opozicijske klupe. Opozicijski uhljebi ne rade ništa osim spletkarenja, obmanjivanja i opstruiranja, ne namjeravaju ništa promijeniti, nemaju nikakvu viziju ni dugoročni plan. Tu su samo da prigodno probude selo, i da buka traje što dulje, i to je sve. Sve to je upravo stranka MOST.









U ovoj posljednjoj korupcijskoj aferi, njihova “protukorupcijska” borba svodila se na to da su postali sredstvo u obračunu korupcijskih klanova i tek produžena ruka jednog od tih klanova. No, zanimljivo je da, sada kad je njihov „mafijaški klan“ pao, oni sve to pripisuju kao vlastiti cilj i uspjeh”, napisao je Ćipe na Facebooku.

‘Evo i Petrova, kojeg su probudili iz drijemeža’

Nadalje, Mlinarić iznosi svoje razočaranje zbog toga što MOST nije pokazao interes za suradnju s Domovinskim pokretom.

“Vratimo se još malo na „otkrivanje korupcije“: Dakle, nije to bilo nikakvo MOST-ovo otkrivanje ni borba protiv korupcije, nego, ako ćemo krajnje precizno, ovdje se zapravo radilo o tome da je jedna opozicijska stranka (MOST) bila angažirana u klanovskoj borbi za prevlast u korupciji klanova stranke na vlasti. To je svakako mogao i trebao biti naslov još jedne afere jednake ovim dvjema drugima.

Jesu li Grmoja i Troskot znali o čemu se radilo, ili su tek bili namagarčeni, ne znam. Ali znali su što oni time postižu i koji je njihov cilj: kompromitirati Domovinski pokret – jedinu brigu na političkoj sceni ovih posljednjih godina. Sve drugo njima je posve svejedno. MOST-u je prihvatljivo sve drugo, jer će time kod naivnih iznova priskrbiti status jedinog zastupnika morala naroda. Iako, ponekad neuspješno, kao ovog puta”, napisao je Ćipe.

Ja se sada iskreno pitam: ima li ovdje naznaka još jednoj aferi: ne sudjeluje li možda HDZ u tome da MOST najednom ima toliko puno prostora u medijima, a DP, koji jedini cjelovito analizira svu zamršenost i isprepletenost sudionika ovih afera, od početka kontinuirano gotovo nigdje nema prigodu o tome govoriti?

‘Povezanost sa sumnjivim kapitalom’

Biti najglasnija opozicija s najjačim lavežom – to je sva ambicija MOST-a, pri tome samo pazeći da se ne pojavi netko ozbiljan kao DP, tko bi im pokvario njihov jalov posao.

To dakle konačno objašnjava sve: I zašto na prošlim izborima nipošto nisu htjeli u koaliciju s nama, premda smo tada u toj kombinaciji mogli osvojiti i preko 30 mandata, što bi bio najbrži mogući način gašenja korupcije; zašto nisu htjeli podržati ni moju nedavnu inicijativu za zabranu simbola petokrake, zašto su se i nedavno oglušili o novi Penavin poziv na predizbornu koaliciju, i umjesto toga udarili po nama; i zbog čega i ovo stalno imputiranje DP-u za povezanost sa sumnjivim kapitalom, dok su upravo oni istodobno šurovali i sa strukturama vlasti, i sa strukturama stranke HDZ-a, i sa sumnjivim kapitalom, i s akterima korupcije. A ne mi.

S MOSTOM??? “Psi laju, karavane prolaze!” Ni jedna poslovica bolje ne opisuje političke uloge MOST-a i HDZ-a. U toj… Posted by Stipo Mlinarić on Friday, 15 December 2023

Sada je jasno ponašanje Grmoje, Troskota, i Raspudića. A evo i Petrova, kojeg su probudili iz polugodišnjeg drijemeža, kako bi, premda još u bunilu, komentirao događaje koje je potpuno prespavao.

Što možemo! Morat ćemo sami!

Vidimo se nakon izbora!”, napisao je Ćipe.