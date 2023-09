Ćipe otkrio riječi majora Medića od kojih se ledi krv u žilama: ‘Ja sam tvoj islednik’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Saborski zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe komentirao je aktualna politička događanja.

Prvo se osvrnuo na svoje svjedočenje na osječkom Županijskom sudu gdje je nastavljeno suđenje Vojislavu Mediću, optuženom za ratne zločine protiv hrvatskih ratnih zarobljenika u srbijanskim logorima.

Medić mu je rekao: ‘Ja sam tvoj islednik’

“Ja sam davnih dana raskrstio sam sa sobom, kad sam mu rekao da mu opraštam, on se na to počeo smijati. Drago mi je da je to napravio, to je potpukovnik KOS-a, ozbiljna glava u zapovjednom lancu JNA. Točno se vidjela razlika između branitelja koji prašta i njegova podsmjehivanja. I njegov pogled dok smo izlazili, pun mržnje, da može ubijati, ubio bi. Nisam ja zakon, ti si kriv, bit ćeš osuđen. Mene je ispitivao, predstavio se: ‘Ja sam major Medić, tvoj islednik’. KOS je cijelo vrijeme kontrolirao sve. Objasnio sam spregu JNA i KOS-a u sat i pol, opraštam svima, no zakon će reći svoje”, rekao je saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši logoraš u srpskim logorima.

Mlinarić Ćipe nije želio tvrditi da ga je Medić osobno tukao jer, kaže, u njegovom prisustvu su ga tukla dva policajca, a on je rukama pokrio glavu. Kod Medića je na ispitivanju bio tri puta.

‘Neću mirovati dok Hrvatska ne dobije zadovoljštinu’

Na pitanje vjeruje li da će pravda biti zadovoljena, rekao je da se sve može ako ima političke volje i ako je čovjek uporan.

“Za ratnu odštetu, logoraše i priznanje Srbije da je izvršila agresiju, neću dati niti jednoj vlasti mira dok se to ne napravi”, tvrdi Ćipe. Zatim se obrušio na zastupnika Mosta Nikolu Grmoju, nazvavši ga političkim patuljkom.

“Rekao je da će iduća koalicija biti četiri P, to me uvrijedilo i više od majora KOS-a. Ako sam ja taj koji bi išao s Pupovcem, Marija Radića kojem je otac ubijen, Penava koji je izašao iz HDZ-a… Politički patuljak iz Metkovića je doveo Pupovca i Plenkovića na vlast. I oni će nam reći da ćemo ići s SDSS-om? Mi smo jedina brana da oni ne budu na vlasti”, rekao je saborski zastupnik Domovinskog pokreta.

O pozivu trgovcima da vrate cijene: Zašto to nisu napravili u siječnju?

Komentirao je i Vladin poziv trgovcima da vrate cijene na razine od 31.12.2022. i novi paket mjera pomoći koji će biti predstavljen u četvrtak.

“Traže da se vrate cijene na 31.12.; da su htjeli dobro građanima to bi napravili još u siječnju kad su vidjeli da cijene divljaju. Sad se bliže izbori, prošla je turistička sezona, skuplja se PDV i onda će Plenković reći ‘ja dijelim siromašnim, umirovljenicima’. Koji to novci od Plenkovića ili Jandrokovića, osim ako nisu ovi novci koje su izvlačili iz afera HEP, INA, Vjetroelektrana i da ne nabrajam koliko je afera bilo – sigurno je jedan dio završio u HDZ-u”, rekao je Mlinarić na N1.









Osvrnuo se i na aferu ‘plin za cent’.

“Cijene divljaju, ljudi sve manje za svoju plaću mogu kupiti osnovne potrepštine, a oni se hvale nekim paketima kao da dijele iz svog džepa – iz svog džepa ne bi dali jedan cent”, kazao je Mlinarić navodeći da što su bliže izbori, to će se vladajući više oslanjati na populističke mjere.