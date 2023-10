Ćipe otkrio kako će poremetiti planove Pupovcu u Vukovaru: ‘Slobodno, Milorade, dođi u kolovozu ili rujnu’

Autor: I.G.

DP-ov saborski zastupnik Stipo Mlinarić ‘Ćipe’ i HDZ-ov Ante Deur gostovali su u emisiji HRT-a Studio 4 i raspravljali o tome na koji bi se način trebalo obilježiti Dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Podsjetimo, vukovarski gradonačelnik i šef DP-a Ivan Penava je poručio da 18. studenog u Vukovaru+ ne dolaze oni koji ne mogu prihvatiti da će Kolonu sjećanja predvoditi pripadnici HOS-a i njihove ratne zastave.

Mlinarić je podsjetio kako je prošlogodišnja Kolona sjećanja održana po velikoj kiši, ali je unatoč tome bilo jako puno ljudi i mladih. Naglasio je kako je ta Kolona sjećanja bila posvećena svoj djeci koja su preživjela rat u Vukovaru, u podrumima, gdje su na njihove male glave padale tisuće granata dnevno.





“Gdje je ubijeno pedesetero djece. Zašto se tada nije digla tolika buka u medijima, zašto mediji nisu istraživali koliko je djece poginulo u Vukovaru, koliko je granata palo na njihove male glave? Ništa se nije dogodilo, prošlo je ispod radara”, naveo je.

‘To su riječi vukovarskih branitelja’

Objasnio je kako je odbor donio odluku da će ove godine kolona biti posvećena HOS-u, jednoj od postrojbi koja je branila Vukovar i od tada pljušte razne reakcije. “Vidjeli smo Most, sve političke stranke koje su se digle, mi ne vidimo u čemu je problem”, istaknuo je.

“Jean-Michel Nicolier i one njegove riječi – Vukovar je moj izbor i u dobru i u zlu, pa to su riječi vukovarskih branitelja, to su riječi svih 2717 ljudi koji su poginuli za Vukovar. To je bio njegov izbor”, smatra Mlinarić. Tvrdi kako je Penavina izjava bila vrlo jasna i korektna.

“Ne vidim u čemu je problem da se digla tolika medijska buka, a nije se digla prošle godine, kada su djeca bila u fokusu”, još jednom je ponovio. Deur je rekao kako Kolona sjećanja mora biti u poniznosti jer je to hodočašće hrvatskog naroda i svih ljudi koji se žele pokloniti žrtvi Vukovara.

“To je nešto duhovno, kao kada se ide na Veliku Gospu. Ovo što je rekao gradonačelnik Penava, možda malo u nespretnosti, ili u namjeri, to će on najbolje reći, pijetet Vukovara su svake godine vukovarski branitelji i stradalnici, koji su bili u Vukovaru od I. gardijske brigade do HOS-a, dragovoljaca, policajaca, specijalaca”, nastavio je.

Deur: ‘To je dio predizborne kampanje’

Uvjeren je kako je vrlo opasno u ovom trenutku izdvajati bilo koga. Naveo je da su koalicijski partneri koji su sudjelovali u Vijeću bili su protiv te odluke, jer HOS ima svoje mjesto, kao svaka druga postrojba. Ponovio je kako nitko nije protiv toga da HOS-ovci hodaju na čelu kolone, ali vjeruje kako nikoga ne treba isticati.

“Ne smijemo sebi dopustiti da 18. studenoga bude dio predizborne kampanje”, upozorio je. Poručio je kako se nada da neće doći do formiranja dviju kolona. Kazao je kako politika ne smije biti na prvom mjestu, a sada je stavljen Domovinski pokret na prvo mjesto i to je nedopustivo.









Mlinarić je naglasio kako će Kolona sjećanja proći mirno. Komentirao je i tradicionalni dolazak Milorada Pupovca koji svake godine na 17. studenog baca u Dunav vijenac. “Ne znamo komu i ne znamo zašto. Vama (Deuru) to ne smeta. Vidite koje je to licemjerstvo, već naprotiv, prije dvije godine je s njim trebao biti vaš stranački kolega Zvonko Milas, pa se naglo razbolio kada je vidio da je to negativno odjeknulo u braniteljskoj populaciji”, rekao je.

“Miloradu Pupovcu i SDSS-u vi ništa ne smijete reći. Ako je netko i poginuo, kojeg obilježavate, taj je poginuo u kolovozu ili rujnu. Slobodno, Milorade, dođi u kolovozu ili rujnu, bacaj vijence ako hoćeš i svaki dan i položi ih gdje hoćeš. Mi s tim problem nemamo, ali ne možeš doći 17. studenog i zasjeniti Kolonu sjećanja sa svojim performansom. Ante, tebi to ne smeta, a smeta ti da će HOS biti na čelu s ostalim braniteljima. Sljedeće godine bit će tvoji Tigrovi, druge godine bit će specijalna policija”, najavio je.

‘Zajedno smo se borili’

“Da vam kažem ekskluzivno, gradonačelnik Penava stavit će na Gradsko poglavarstvo, ubrzo, prije Kolone sjećanja, svih šest postrojbi, koje su branile Vukovar. Ante, i tvoje Tigrove i 204., specijalnu policiju, svake godine netko drugi”, dodao je Mlinarić.









Deur ga je zatim pozvao da bude ponizan. Ponovno je rekao kako nikome nije sporno da HOS bude na čelu kolone, ali problem leži u tome ako će Domovinski pokret privatizirati taj potez. Mlinarić mu je odgovorio kako Domovinski pokret ništa ne politizira.

Mlinarić je podsjetio kako su se i on i Deur zajedno borili te se ne mogu posvađati. Najavio je da će 17. studenog stati ispred Milorada Pupovca kako ne bi bacio vijenac te je pozvao Deura da mu se pridruži. “Sljedeći dan u miru i tišini idemo zajedno u Kolonu sjećanja”, poručio je, dodavši kako izbori nemaju veze s Kolonom sjećanja.

Deur i Mlinarić su se osvrnuli na plakat na kojem se nalazi Jean-Michel Nicolier. Deur je istaknuo kako se Jean-Michel nalazi na plakatu Domovinskog pokreta te da je njegova majka javno rekla kako ne želi biti na tom plakatu. Mlinarić je odgovorio kako to nije plakat Domovinskog pokreta te da će majka Jean-Michela biti u Koloni sjećanja zajedno s pripadnicima HOS-a.