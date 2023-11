Ćipe odgovorio SDSS-u: ‘Pa Jeckov stanuje kilometar i pol odande, zašto nije došla svih ovih godina’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta odmah je reagirao na pressicu SDSS-a u kojoj su objavili da ove godine neće polagati vijence u Dunav.

“Nema svetijeg mjesta od Vukovara, nismo huligani i ne izazivamo nerede, no ne damo da nam se iskrivljava povijest i dok je Domovinskog pokreta i nas, to neće nitko raditi. Čuli smo što su rekli na presici, gospođo Šimpraga, niste dolazili ni prijašnjih godina u Kolonu sjećanja. Dragana Jeckov živi kilometar i pol odavde, zašto nije došla, uzela svijeću i položila ružu na grob. Stalno govore da su za suživot i pomirenje, ali recite nam gdje su kosti poginulih, to je nulta točka od koje moramo krenuti. I ljude srpske nacionalnosti, ako se vode kao nestali, treba naći. Ali ne raditi četničke spomenike. I da podvučemo, nismo za iskrivljavanje povijesti i vijenac koji es bacao svake godine u Dunav, nije ga bacao Pupovac nego Andrej Plenković. Kršili su Zakon o Vukovaru kao mjestu posebnog pijeteta. Ovo mjesto gdje smo sada u zakonu ne postoji. Točno se zna kome se odaje pijetet. Ako je netko od srpskih civila stradao, nemamo ništa protiv da u kolovozu nose vijence, ali ove dane nam ne dirajte, to su nama žive rane.





Radić: Plenković je noćas nazvao Pupovca

Zatim je govorio Mario Radić:

“Šimpraga je čitala uradak s papira, nismo ovdje htjeli provoditi silu, nego da se provodi Zakon. Pitajte ih jasno, nisu tu žrtve nastale raspadom bivše zemlje, Srbija i JNA su napale Hrvatsku, pobile ljude. Pogledajte vodotoranj, to je čisti dokaz odakle su granate dolazile. Ovo je točka s koje se povući nećemo. Nama je svejedno je li govorio Pupovac ili Šimpraga, ona nije govorila svojim riječima, a mi nemamo nikakve papire. Po našim informacijama su bili noćni razgovori, pokušavalo ih se ubijediti da ne dođu”, rekao je te dodao da su, po njegovim saznanjima, to bili razgovori s premijerom Plenkovićem.

Ćipe: Nikad nisam prijetio, cirkus više neće raditi

Ćipe tvrdi, ne zna odakle Šimpragi da je postojala opasnost od fizičkog sukoba.

“Nikad nisam prijetio, ali sam jasno rekao da Pupovac vijenac u Dunav bacit neće. Ne znam kako se izvrće informacija kada ne ide u prilog SDSS-u ili HDZ-u. Rekao sam da ćemo stati u živi lanac, to ne znači da bismo nekoga tukli. Ne damo da nam izjednačavaju agresore i žrtve, ne može to raditi ni Plenković, nema na to pravo. Ne damo da hapsite ljude kada dolaze u Knin. Poruka SDSS-u, neka dođe Jeckov sutra u Kolonu sjećanja, nitko joj ništa neće reći, a ne ovaj cirkus koji su radili godinama”, rekao je Ćipe i potvrdio da nitko nije na njih pokušao utjecati.

Dodaje, HDZ pokušava okrenuti ovo na priču o predizbornom vremenu, no tvrdi da će i iduće godine opet stati na isto mjesto ako Pupovac bude htio baciti vijenac.









“Ovo nema s izborima kako to HDZ želi okrenuti, lažu da ovo koristi Domovinski pokret. Manipulacije s gnušanjem odbacujemo. Vukovar je iznad svake politike”, odrješit je Ćipe.