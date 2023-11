Ćipe očitao bukvicu Pupovcu i HDZ-u: ‘Prosrpska opcija ponovno je doživjela lom na Vukovaru’

Autor: I.G.

U svojoj nedavnoj objavi na društvenoj mreži Facebook, saborski zastupnik Domovinskog Pokreta, Stipo Mlinarić “Ćipe“, istaknuo je ozbiljne kritike na račun suradnje Milorada Pupovca s vladom HDZ-a te izrazio zabrinutost za nacionalni identitet Hrvatske. Mlinarić tvrdi da je trenutno najugroženija vrijednost u zemlji upravo sam identitet te da je to rezultat navodnog trgovanja Pupovca s vladom, što je dovelo do politike nacionalne bezličnosti.

“U Hrvatskoj je trenutno najugroženija vrijednost naš sami identitet. Ne posao, ne zakoni, ne pravosuđe, nego sami naš identitet. A to je posljedica Pupovčevog trgovanja s ovom nedomoljubnom i bezličnom vladom s HDZ-om. Sve što je ova vlada mogla obojiti nacionalnim identitetom, trgovano je Pupovcu za većinu u Saboru, rezultirajući politikom nacionalne bezličnosti. A, primijetivši da im ide dobro, osilili su se, i udarili na Vukovar.





U Hrvatskoj je trenutno najugroženija vrijednost naš sami identitet. Ne posao, ne zakoni, ne pravosuđe, nego sami naš… Posted by Stipo Mlinarić on Tuesday, 21 November 2023

‘Zločinac se uvijek vraća na mjesto zločina’

Zanimljivo je da je prosrpska opcija ponovno doživjela lom baš na Vukovaru. Razlog zbog kojeg se zločinac uvijek vraća na mjesto zločina je jasan: mjesto zločina svjedoči o zlu zločinca. Umjesto da Vukovar pokunjeno padne, pala je i slomila zube ova najizdajničkija koalicija od nastanka Hrvatske. Od sad može uslijediti samo povlačenje. Ima još mnogo analogija i sličnosti između ovog i onog pohoda na Vukovar. Pupovac podsjeća na četnike koji glume žrtvu i ugroženost, a Plenković na JNA, koja glumi neumiješanost, a zapravo ih podržava”, poručio je Ćipe.

Mlinarić smatra da je vrijeme za ozbiljno suočavanje s izazovima povratka nacionalnog identiteta te poziva na obnovu politike nacionalnih interesa. Ali i da Hrvatska još nije pokazala što može postići.

“Čekaju nas ozbiljni izazovi povratka slobode. Temeljna stvar koju treba obnoviti, već jako dugo – još otkako su Račan i Mesić uništili sve što se moglo uništiti, nakon toga sve se nastavilo urušavati. Stoga, prvo, centralno pitanje Hrvatske ovoga časa mora biti nova uspostava politike nacionalnih interesa – a prvo među njima, obnova političkog nacionalnog identiteta. Dok je narod bio obmanjivan domoljubnošću HDZ-a, koji odavno nije bio domoljuban, i dok su nas plašili povratkom komunista, sve što nam je kao narodu bilo sveto, ili su uništili, ili su ugrozili.

‘Povratak nacionalne politike’

Mlinarić ističe nužnost povratka politike koja će biti usmjerena prema nacionalnim interesima i identitetu.









Povratak nacionalne politike mora biti imperativ od najvećeg značaja. To je centralno pitanje svakog čovjeka, svake institucije i svakog naroda. Hrvatska još nije pokazala što u svom stvaralaštvu može, jer zapravo nije ni imala priliku. Imala je – i taj zadatak povjerila HDZ-u. Prekasno smo shvatili: domoljublje se nikome ne povjerava. Hrvatska, kažem, zapravo nije ni dobila šansu, niti smo do sad pokazali samima sebi, a niti svijetu, što možemo biti. No, hoćemo, ili nas neće biti”, poručio je.

“Mi smo Hrvati! To mora biti u svijesti svakog zakona i svakog političkog koraka. I samo to želimo biti! Posao možemo naći po svijetu, karijeru, dobre zakone, uređene gradove… Ali, mi to ne želimo, jer tamo se ne može biti Hrvat. Mi imamo svoj genij, svoju hrabrost, svoj ponos, svoju dobrotu, svoju pjesmu, povijest, svoje heroje, mi imamo svoje mučenike, a sve to je ovdje u Hrvatskoj. Samo ovakvi, puni ponosa i dostojanstva, možemo biti zanimljivi svijetu”, poručio je.

‘HDZ-ov brat SDSS’

Posebno pitanje koje Mlinarić postavlja je pravednost zastupljenosti SDSS-a u Saboru.

Povratak takve politike je sljedeći korak. Nakon što je HDZ-ov brat SDSS, kao i Srbija prije 22 godine, doživio scenarij kakav je njihova vojska doživjela nakon toga. Stoga, sljedeće pitanje koje moramo obraditi jest: pitanje pravednosti zastupljenosti SDSS-a u Saboru. To je sljedeća sramota i nepravda, to je sljedeći šamar u obraz narodu, koji se mora uzvratiti. Hrvatska više ne smije i ne može dopustiti da mala banda političkih prosjaka zasjedne na ključne stolice u vladi, i da darovanim glasovima ugnjetava taj isti narod, udara na najveće svetinje, i pokušava korigirati vojne i političke trijumfe s početka borbe za slobodu.

Vrijeme je da se ponovno otvori ovo pitanje. Hrvatska ne može sebi više dopustiti da u novu etapu uđe s ovakvom omčom oko vrata. Ove stvari se napokon moraju promijeniti. Nacionalne manjine moraju imati status kakav imaju svugdje u Europi. Dosta je podaničkog držanja u vlastitoj domovinu za koju smo zbog ovakvih krv sto puta lili”, poručio je Ćipe.